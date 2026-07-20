"Михаил Альбертович, извините": Сырский прокомментировал конфликт с Федоровым

«Бываю жестким»: Сырский публично обратился к Федорову / © ТСН

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Главком ВСУ Александр Сырский заверил, что ничего не знает о якобы конфликте между ним и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом Сырский рассказал в колонке на портале «Мілітарний».

Конфликт с Федоровым: неожиданное извинение

«Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром (Михаилом Федоровым — Ред.) был конфликт», — утверждает главком.

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Генерал уверяет, что воспринимал отношения с Федоровым как рабочие: «со сложными вопросами, с разными позициями». По его мнению, такие отношения являются нормой между двумя институциями во время войны.

Также он попросил прощения у Федорова.

«Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном. На победе», — сказал Сырский.

Он заверил, что не интересуется медийной работой, не выстраивает свой имидж и не имеет политических амбиций. А занимается исключительно войной.

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«Я не воюю с министерством. Я воюю с Россией. Генеральный штаб никогда не противодействовал министерству: мы сотрудничали и будем сотрудничать с любым министром, назначенным государством. Ибо в армии не выбирают, с кем служить. В армии выполняют приказы и делают свою работу», — подытожил Сырский.

Как относится к протестам

Сырский призвал не сводить войну с Россией к противостоянию двух персон — его и Федорова.

«Я вижу, как люди делятся на "лагерь Федорова" и "лагерь Сырского". Как только вопрос, связанный с войной или армией, политизируется, он упрощается до лозунга. А каждый из вопросов, о которых сейчас спорят в Сети — контракты, закупки, мобилизация — гораздо сложнее любого поста о нем. Лозунгами не принимаются решения, от которых зависят жизни людей», — сказал главком.

Действительно ли Сырский «не хочет воевать дронами»

Генерал опроверг это обвинение и заверил, что никогда не мешал технологиям в армии. Напротив, всячески поощрял их развитие.

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Сырский утверждает, что Силы беспилотных систем как отдельный род войск создал он лично.

«Я лично подавал президенту кандидатуру Мадяра, чтобы поставить во главе СБС майора Мадяра. Это было непопулярное решение, и я взял его полностью под свою ответственность. Почему он? Он не просто вырос от солдата до офицера, а создал уникальное подразделение и имеет видение. Результат мы все видим каждый день», — говорит главком ВСУ.

«Человек, который "не хочет воевать дронами", не создает первый в мире отдельный род войск беспилотных систем и не ставит на него командира вопреки всем традициям военной иерархии», — продолжил он.

В то же время генерал призвал к трезвому реализму:

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Дроны дают огромную долю поражений, но без артиллерии, ПВО, РЭБ и инженерных средств они не будут работать.

Невозможно перевести миллионную армию «исключительно на дроны» за два месяца.

Закупать нужно всю номенклатуру, которую Генштаб подает министерству, а не только то, что сейчас является медийным трендом.

Что говорит об обвинениях в назначении «лояльных»

Сырский также не согласился в тезисе, звучащем в соцсетях, что он ставит на должности и окружает себя исключительно лояльными людьми, не принимая во внимание их профессиональные качества.

«Посмотрите на факты. Мадяр. Апостол. Гнатов. Андрей Белецкий. Редис. Верес. Ахиллес. Евгений Карась. Этот список можно продолжать. Это люди, выросшие из младшего офицерского состава до руководящих должностей. Я их назначаю, я их повышаю, я ними занимаюсь. Многие из этих назначений были непопулярны в системе. Я их принимал, потому что мой единственный критерий — результат», — заверил он.

Распределение обязанностей: кто отвечает за «стратегию войны»

Ранее в Financial Times писали, что у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского нет четкой стратегии победы.

Сырский возразил и ответил, что стратегия войны, планирование операций, ситуация на фронте — по закону его ответственность перед Верховным Главнокомандующим. При этом он заметил, что министр обороны «не должен лично находиться на нуле и не должен быть стратегом войны».

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«Когда меня обвиняют в "отсутствии стратегии", напомню простую вещь: стратегия войны — не публичный документ и не пост в соцсетях. Она докладывается Верховному Главнокомандующему, а ее результат виден на фронте, где миллионная армия четвертый год сдерживает превосходящего противника. Тот, кто требует от главкома "презентовать стратегию" публично, требует презентовать ее врагу», — объяснил Сырский.

О ТЦК

Сырский признал, что Сухопутные войска и ТЦК находятся в его вертикали.

«И мы готовы к переменам: ходим на все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ГБР, настаиваем на привлечении полиции», — сказал генерал.

В то же время ответственность за реформу мобилизации он переложил на Минобороны.

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«Я жду ее так же, как ждет вся страна», — сказал Сырский.

Что говорил Сырский раньше

Отметим, что этой колонкой Сырский практически впервые вышел в публичную плоскость после отставки Федорова.

Само увольнение министра он ранее прокомментировал достаточно лаконично и, по мнению некоторых комментаторов в соцсетях, с нотками сарказма.

В своем ответе он не стал прямо комментировать обвинения Федорова в свой адрес, однако напомнил о собственном участии в обороне столицы в 2022 году и фактически дал понять, что именно успешная киевская оборонная операция дала возможность сегодня «проводить в столице брифинги и формировать визии».

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Ранее Генеральный штаб опроверг слухи в СМИ о возможной отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

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