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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Крым погрузился в темноту: мощные взрывы и грандиозный пожар под Симферополем (видео)

После взрывов в Крыму возник пожар вблизи электроподстанции и здания МЧС.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Пожар в Крыму после взрывов

Пожар в Крыму после взрывов / © Крымский ветер

Часть оккупированного Крыма оказалась в темноте из-за отключения света после ночных взрывов 21 июля. Возникли пожары на объектах инфраструктуры и крупном оптово-распределительном центре.

Об этом сообщили мониторинговые телеграм-каналы.

Около 04:00 в районе Большой Ялты прогремел мощный взрыв, после чего на Южном берегу Крыма частично исчезло электроснабжение.

По данным канала «Крымский ветер», ссылающегося на спутниковые снимки, вблизи электроподстанции и здания российского МЧС в Понизовке возник пожар.

Кроме того, в селе Чистенькое вспыхнул пожар на крупнейшем оптово-распределительном центре сети ПУД. Она работает на территории оккупированного полуострова на базе захваченных магазинов украинской сети АТБ.

Напомним, в ночь на 20 июля в Крыму прозвучала серия взрывов, в частности в Алуште и Ялте, после чего в этих городах исчез свет. В Ялте, вероятно, снова пострадала электроподстанция на холме Дарсан, также там слышали стрельбу. В Феодосии сообщалось о работе мобильных огневых групп.

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Дата публикации
Количество просмотров
526
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