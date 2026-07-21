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- Украина
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Крым погрузился в темноту: мощные взрывы и грандиозный пожар под Симферополем (видео)
После взрывов в Крыму возник пожар вблизи электроподстанции и здания МЧС.
Часть оккупированного Крыма оказалась в темноте из-за отключения света после ночных взрывов 21 июля. Возникли пожары на объектах инфраструктуры и крупном оптово-распределительном центре.
Об этом сообщили мониторинговые телеграм-каналы.
Около 04:00 в районе Большой Ялты прогремел мощный взрыв, после чего на Южном берегу Крыма частично исчезло электроснабжение.
По данным канала «Крымский ветер», ссылающегося на спутниковые снимки, вблизи электроподстанции и здания российского МЧС в Понизовке возник пожар.
Кроме того, в селе Чистенькое вспыхнул пожар на крупнейшем оптово-распределительном центре сети ПУД. Она работает на территории оккупированного полуострова на базе захваченных магазинов украинской сети АТБ.
Напомним, в ночь на 20 июля в Крыму прозвучала серия взрывов, в частности в Алуште и Ялте, после чего в этих городах исчез свет. В Ялте, вероятно, снова пострадала электроподстанция на холме Дарсан, также там слышали стрельбу. В Феодосии сообщалось о работе мобильных огневых групп.