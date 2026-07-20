Какому знаку Зодиака повезет 21 июля: кто смогжет перейти на качественно новый уровень жизни

Весы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 21 июля?

Важный день, в течение которого создаются необходимые условия для осмысления — и переосмысления — поступков, совершенных нами в предыдущий период, и касается это всех сфер нашей жизни.

Очень важно провести «работу над ошибками», которая поможет сделать выводы на будущее, что позволить впредь избежать промахов, но при этом не только повторить, но и приумножить достижения. День также идеально подходит для очищения — как в физическом, так и в моральном смысле, после чего может показаться, что жизнь начинается с чистого листа.

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Весы

Весы смогут перейти на качественно новый уровень жизни, в котором все окажется качественно лучше, чем до этого — причем, коснется это всех сер жизни — от профессиональной до личной.

Но для этого придется преодолеть свое желание колебаться и постоянно все взвешивать, пытаясь найти оптимальное решение, и сделать решительный шаг. Конечно, отказаться от стабильности, которая дает уверенность в себе и ситуации, нелегко, но и результат будет того стоить, так что имеет смысл рискнуть.

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