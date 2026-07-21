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Курс валют на 21 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Иностранная валюта снова прибавила в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют во вторник, 21 июля. Доллар прибавил еще 4 коп. Евро также вырос на 4 коп. Злотый повысился на 4 коп.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,70 (+4 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,09 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,79 (+4 коп.)
Напомним, по данным экономистов, в Украине зафиксировали резкое изменение потребительских настроений на валютном рынке: украинцы отказываются от доллара . Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 интерес украинцев к европейской валюте возрос до рекордных показателей.
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