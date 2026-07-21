Украина может получить «беби-Patriot» для сбития баллистики РФ: что известно о новой ракете АСЕ

Ракета АСЕ для Patriot / © Lockheed Martin

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Американская оборонная компания Lockheed Martin представила более дешевую и меньшую ракету для Patriot. Ее хотят передать Украине для уничтожения российской баллистики.

Об этом сообщает Defense One.

Антибалистическая ракета АСЕ: характеристики — которые ракеты может сбивать

По словам президента подразделения Missiles and Fire Control (MFC), ракета Adapted Capability Effector (ACE) будет использовать пусковую установку и программное обеспечение для командования и управления PAC-3, но будет иметь менее дорогой ракетный двигатель, радар и электронный мозг. Впрочем, она и будет менее мощной.

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Ракета-перехватчик предназначена для борьбы с типами баллистических ракет малой дальности, которые Иран и Россия использовали в недавних разрушительных атаках. Однако она не имеет некоторых функций для противодействия современным ракетам.

Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако подчеркнул, что США и их союзникам нужна альтернатива и не все нуждаются в мощных возможностях.

Ракета АСЕ не предназначена для борьбы с беспилотниками, но может сбивать летящий со скоростью 5600 миль в час «Искандер-М». В компании говорят, что это менее дорогостоящий способ противодействия баллистике.

Когда начнут производить ракетку-перехватчик АСЕ и какая альтернатива в Европе

Новый перехватчик может поступить в производство в 2028 году или, возможно, даже раньше. Lockheed предлагает эту ракету некоторым из 18 стран, уже имеющих совместные пусковые установки PAC-3.

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По словам украинских чиновников, ближайшая европейская альтернатива Patriot, франко-итальянская SAMP/T, но она не так эффективна.

Украинское производство ракет к Patriot — что известно

Напомним, первая ракета для зенитного ракетного комплекса Patriot украинского производства появится не раньше 2028 года. Процесс производства затянется, поскольку отечественное производство полностью зависит от поставок импортных комплектующих.

Впрочем, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает до конца 2026 г. получить техническую возможность производить ракеты для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

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