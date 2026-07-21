Україна може отримати «бебі‑Patriot» для збиття балістики РФ: що відомо про нову ракету АСЕ

Ракета АСЕ для Patriot / © Lockheed Martin

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Американська оборонна компанія Lockheed Martin представила дешевшу і меншу ракету для Patriot. Її хочуть передати Україні для збиття російської балістики.

Про це повідомляє Defense One.

Антибалістична ракета АСЕ: характеристики — які ракети може збивати

За словами президента підрозділу Missiles and Fire Control (MFC), ракета Adapted Capability Effector (ACE) використовуватиме пускову установку та програмне забезпечення для командування та управління PAC-3, але матиме менш дорогий ракетний двигун, радар та електронний мозок. Втім, вона і буде менш потужною.

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Ракета-перехоплювач призначена для боротьби з тими типами балістичних ракет малої дальності, які Іран та Росія використовували в нещодавніх руйнівних атаках. Однак вона не має деяких функцій для протидії найсучаснішим ракетам.

Директор проєкту протиракетної оборони в CSIS Том Карако наголосив, що США та їхнім союзникам потрібна альтернатива і не все потребує потужних можливостей.

Ракета АСЕ не призначена для боротьби з безпілотниками, але може збивати «Іскандер-М», що летить зі швидкістю 5600 миль на годину. У компанії кажуть, що це менш дорогий спосіб протидії балістиці.

Коли почнуть виробляти ракету-перехоплювач АСЕ і яка альтернатива в Європі

Новий перехоплювач може надійти у виробництво у 2028 році, або, можливо, навіть раніше. Lockheed пропонує цю ракету деяким із 18 країн, які вже мають сумісні пускові установки PAC-3.

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За словами українських чиновників, найближча європейська альтернатива Patriot, франко-італійська SAMP/T, але вона не така ефективна.

Українськет виробництво ракет до Patriot — що відомо

Нагадаємо, перша ракета для зенітного ракетного комплексу Patriot українського виробництва з’явиться не раніше 2028 року. Процес виробництва затягнеться, оскільки вітчизняне виробництво повністю залежить від постачання імпортних комплектувальних.

Втім, президент Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

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