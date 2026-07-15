Мрія про власні ракети Patriot скасовується?: експерт назвав деталь, яку неможливо зробити в Україні

Ключові компоненти ракет для Patriot наразі неможливо виробляти в Україні / © Twitter

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Україна має всі шанси розпочати збирання зенітних ракет для систем ППО Patriot уже до кінця цього року. Однак про повноцінне вітчизняне виробництво наразі не йдеться через брак критично важливих технологій і компонентів.

Про це розповів військовий аналітик та засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Нарожний у коментарі для «Київ24».

Чому неможливо повністю локалізувати виробництво

За словами експерта, головна проблема полягає у швидкості постачання ключових комплектувальних деталей зі Сполучених Штатів Америки. На борту кожної ракети встановлено спеціальний мінірадар, який Україна наразі не здатна виготовляти самостійно.

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Він має величезні сумніви, що нашій державі вдасться локалізувати виробництво цих надзвичайно складних радіолокаційних систем.

Монополія Boeing і вразливість заводів

Виробництвом таких радарів без жодної альтернативи займається лише американська компанія Boeing, і більше ніхто у світі їх не виготовляє. Ще однією перепоною є виготовлення твердопаливних двигунів, адже такі заводи потребують величезних площ. Розмістити подібні промислові об’єкти в Україні під постійною загрозою російських ударів балістичними ракетами дуже складно.

«Але якщо йдеться про збирання, тобто якщо нам поставляти комплектувальні і ми будемо їх збирати в Україні, тоді до кінця року це абсолютно реально зробити», — наголосив Павло Нарожний.

Чи закриють ці ракети небо України

Саме через вузьке місце з постачанням радарів і двигунів від західних партнерів загальні обсяги виробництва будуть суттєво обмежені. Експерт має великі сумніви, що наступного року Україна зможе отримати справді велику кількість ракет.

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Тож навіть після успішного запуску процесу збирання цих боєприпасів навряд чи вистачить, щоб повністю перекрити всі нагальні потреби української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot. За словами глави держави, Київ нині працює над розвитком антибалістичного захисту одразу за трьома напрямками.

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