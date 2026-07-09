Коли Україна зможе випускати ракети до Patriot: експерти назвали реальні терміни

© Twitter

Реклама

Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Утім на старт реального випуску потрібно буде кілька років.

Про це пише Defense Express.

Про можливість отримання ліцензії для самостійного виготовлення ракет заявив президент США Дональд Трамп у межах зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Анкарі.

Реклама

«Таким чином, ви не зможете скаржитися, що ми не даємо достатньо, виробляйте їх самі», — сказав американський президент. Він також висловив переконання, що українська сторона зможе швидко опанувати технологію після отримання необхідної ліцензії.

Якщо ці домовленості будуть реалізовані, Україна стане лише третьою державою у світі, яка матиме право на ліцензійне виробництво ракет до Patriot. Наразі такі можливості мають лише Японія та Німеччина.

Японія отримала відповідну ліцензію ще 2006 року й організувала локалізоване виробництво на потужностях Mitsubishi Heavy Industries. Водночас частина ключових компонентів і досі постачається зі США, що обмежує темпи випуску.

Другим прикладом є Німеччина. 2022 року компанія MBDA Deutschland уклала угоду з американською Raytheon про виробництво ракет PAC-2 GEM-T у Європі. Запуск виробничої лінії очікується 2026 року, а перші серійні ракети мають передати Україні вже 2027-го.

Реклама

Яку саме модифікацію ракет до Patriot потенційно вироблятиме Україна, наразі не повідомляється. Водночас експерти зазначають, що запуск такого виробництва потребує кількох років, адже необхідно створити виробничі потужності, узгодити всі ліцензійні процедури та налагодити співпрацю з американськими виробниками.

Україна зможе виготовляти ракети для Patriot

Нагадаємо, Україна наблизилася до можливості виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot після заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати відповідну ліцензію. Водночас аналітики Інституту вивчення війни застерігають, що запуск такого виробництва займе тривалий час, а поки що невідомо, чи йдеться про сучасні ракети PAC-3 чи простіші PAC-2.

За оцінкою ISW, Росія може використати цей проміжок для посилення ударів балістичними ракетами, адже Україна відчуває дефіцит перехоплювачів Patriot і вже не змогла збити жодної балістичної ракети під час двох останніх масованих атак. Експерти наголошують, що навіть після отримання ліцензії на налагодження виробництва та випуск перших ракет можуть знадобитися щонайменше рік-півтора.

Новини партнерів