Україна отримала довгоочікуваний дозвіл на Patriot, але є небезпечний нюанс: в ISW розкрили головний ризик

Прапор США. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати Україні ліцензію на виробництво невизначеного типу ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Саме вони мають вирішальне значення задля захисту від російських балістичних ракет.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час саміту НАТО американський лідер заявив, що Штати дадуть Києву ліцензію на виробництво невизначених ракет-перехоплювачів ППО Patriot, яке може розпочатися через два-три місяці. Однак, додав він, поки не було поінформовано виробника про це.

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Втім, наголошують американські аналітики, наразі незрозуміло, чи схвалить Трамп ліцензування на виробництво більш потужних ракет-перехоплювачів PAC-3 чи простіших ракет-перехоплювачів PAC-2. Також неясно, скільки часу знадобиться, щоб Київ розпочав виробництво ракет-перехоплювачів, бо виробничі потужності залежатимуть від наявності базових компонентів, які входять до складу ракети-перехоплювача Patriot, та масштабування всього ланцюга поставок, який виробляє ці компоненти.

В ISW наголошують, що ЗСУ досить успішно перехоплюють крилаті ракети та безпілотники, але мають труднощі з перехопленням балістики через недостатнє постачання ракет-перехоплювачів. Примітно, що українські війська не перехопили жодної балістичної ракети під час двох останніх масованих ударів вночі проти 2 та 6 липня.

Аналітики акцентують, що заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що країна-агресорка може виробляти від 60 до 65 балістичних ракет «Іскандер» на місяць.

«Росія може скористатися цією прогалиною, перш ніж Київ зможе виробити власні ракети-перехоплювачі Patriot, та посилити удари балістикою, щоб завдати максимальної шкоди, перш ніж Україна зможе надійніше захистити себе», — йдеться у звіті.

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Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що в Україні перша готова одиниця ракет-перехоплювачів зможе зійти з конвеєра щонайменше через рік-півтора. Більш швидкі терміни, каже він, є менш реальними — усе через надвисоку технологічність процесу.

Аналітики видання Bloomberg тако вважають, що виробництво ракет для Patriot в Україні буде складним і тривалим. Адже йдеться не лише про політичний дозвіл на запуск виробництва, а й про технічні, виробничі та безпекові питання.

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