ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
392
Час на прочитання
2 хв

Україна отримала довгоочікуваний дозвіл на Patriot, але є небезпечний нюанс: в ISW розкрили головний ризик

Україна наблизилася до виробництва ракет Patriot.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Прапор США.

Прапор США. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати Україні ліцензію на виробництво невизначеного типу ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Саме вони мають вирішальне значення задля захисту від російських балістичних ракет.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час саміту НАТО американський лідер заявив, що Штати дадуть Києву ліцензію на виробництво невизначених ракет-перехоплювачів ППО Patriot, яке може розпочатися через два-три місяці. Однак, додав він, поки не було поінформовано виробника про це.

Втім, наголошують американські аналітики, наразі незрозуміло, чи схвалить Трамп ліцензування на виробництво більш потужних ракет-перехоплювачів PAC-3 чи простіших ракет-перехоплювачів PAC-2. Також неясно, скільки часу знадобиться, щоб Київ розпочав виробництво ракет-перехоплювачів, бо виробничі потужності залежатимуть від наявності базових компонентів, які входять до складу ракети-перехоплювача Patriot, та масштабування всього ланцюга поставок, який виробляє ці компоненти.

В ISW наголошують, що ЗСУ досить успішно перехоплюють крилаті ракети та безпілотники, але мають труднощі з перехопленням балістики через недостатнє постачання ракет-перехоплювачів. Примітно, що українські війська не перехопили жодної балістичної ракети під час двох останніх масованих ударів вночі проти 2 та 6 липня.

Аналітики акцентують, що заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що країна-агресорка може виробляти від 60 до 65 балістичних ракет «Іскандер» на місяць.

«Росія може скористатися цією прогалиною, перш ніж Київ зможе виробити власні ракети-перехоплювачі Patriot, та посилити удари балістикою, щоб завдати максимальної шкоди, перш ніж Україна зможе надійніше захистити себе», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що в Україні перша готова одиниця ракет-перехоплювачів зможе зійти з конвеєра щонайменше через рік-півтора. Більш швидкі терміни, каже він, є менш реальними — усе через надвисоку технологічність процесу.

Аналітики видання Bloomberg тако вважають, що виробництво ракет для Patriot в Україні буде складним і тривалим. Адже йдеться не лише про політичний дозвіл на запуск виробництва, а й про технічні, виробничі та безпекові питання.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
392
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie