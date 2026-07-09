РФ запустила по Україні «Іскандери» та дрони з шести напрямків, є «прильоти»: де і що досі летить

Атака на Україну. / © ТСН

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Вночі проти 9 липня армія Російської Федерації атакувала Україну ракетами і дронами. Загалом було запущено 96 повітряних цілей. Зранку у низці областей оголошено тривогу.

Що відомо про нічну атаку і яка ситуація на ранок, читайте у матеріалі ТСН.ua.

За даними Повітряних сил, росіяни вдарили двома балістичні ракети «Іскандер-М» з тимчасово анексованого Криму.

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Також було запущено 94 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивні), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія». Безпілотники летіли з кількох напрямків із напрямків: Брянська, Орла, Міллєрово (РФ), Гвардійського (Крим), а також окупованого Донецька.

За попередніми даними, станом на 08:30, було збито/подавлено 72 дронів на півночі, півдні та сході країни. Сталося влучання двох балістичних ракет та 19 БпЛА на 13 локаціях. Падіння уламків сталися на чотирьох локаціях.

Вранішня атака

Військові наголосили, що станом на ранок російська атака триває. У повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

У Чернігівській області, за даними ПС, зафіксовано реактивний дрон, який тримає курс у південно-західному напрямку. У Харківській області безпілотник рухається в південному напрямку.

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Мапа тривог станом на 08:55 четверга, 9 липня.

Окрім того, на ранок існує активність російської тактичної авіації на східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Зокрема, КАБи запустили на Донеччині.

Нагадаємо, РФ останнім часом дедалі частіше завдає прицільних ударів по автозаправних станціях і терміналах «Нової пошти» в різних регіонах України. Експерт Олег Жданов наголошує, що саме ці об’єкти стали цілями ворога — особливо на прифронтових територіях. Адже саме там росіяни можуть діставати до цивільної інфраструктури засобами ураження.

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