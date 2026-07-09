Ціни на пальне 9 липня: які АЗС тримають найвищі цінники

Найбільші мережі АЗС України майже не змінили ціни на пальне / © Associated Press

Реклама

Сьогодні середня вартість бензину А-95 становить близько 76,23 грн за літр, а дизельного пального — 77,01 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі ОККО, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне традиційно можна знайти у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Реклама

Росія вибиває українські АЗС — що відомо

Попри стабільну ситуацію з цінами, російські війська дедалі частіше завдають ударів по автозаправних станціях і паливній інфраструктурі України. Під обстріли регулярно потрапляють АЗС, нафтобази, резервуари для зберігання пального та інші логістичні об’єкти.

Зокрема, 7 липня у Харкові російський FPV-дрон влучив в АЗС у Шевченківському районі міста, де після влучання виникла пожежа.

В уряді анонсують додаткові заходи безпеки для АЗС у прифронтових регіонах з метою забезпечення їхньої роботи в умовах постійної загрози атак з боку РФ.

Новини партнерів