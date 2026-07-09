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Ціни на пальне 9 липня: які АЗС тримають найвищі цінники
Станом на 9 липня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні не змінили ціни на пальне.
Сьогодні середня вартість бензину А-95 становить близько 76,23 грн за літр, а дизельного пального — 77,01 грн за літр.
Про це повідомляє «Главком».
Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі ОККО, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне традиційно можна знайти у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Росія вибиває українські АЗС — що відомо
Попри стабільну ситуацію з цінами, російські війська дедалі частіше завдають ударів по автозаправних станціях і паливній інфраструктурі України. Під обстріли регулярно потрапляють АЗС, нафтобази, резервуари для зберігання пального та інші логістичні об’єкти.
Зокрема, 7 липня у Харкові російський FPV-дрон влучив в АЗС у Шевченківському районі міста, де після влучання виникла пожежа.
В уряді анонсують додаткові заходи безпеки для АЗС у прифронтових регіонах з метою забезпечення їхньої роботи в умовах постійної загрози атак з боку РФ.