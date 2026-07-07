В Україні посилять захист АЗС від атак РФ: Свириденко повідомила, чи є загроза дефіциту пального

Наслідки атаки на АЗС на Харкіщині / © ДСНС

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Російські удари по автозаправних станціях в Україні стають системною загрозою для функціонування паливної інфраструктури. Тому в уряді анонсують додаткові заходи безпеки для АЗС у прифронтових регіонах з метою забезпечення їхньої роботи в умовах постійної загрози атак з боку РФ.

Про це повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко.

За її словами, було проведено координаційну нараду за участю операторів паливного ринку та представників профільних відомств. Основною темою стало стабільне забезпечення країни пальним, з особливою увагою до потреб прифронтових громад.

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«Провели координаційну нараду з операторами ринку нафтопродуктів та всіма причетними відомствами щодо стабільного забезпечення країни пальним. У пріоритеті — потреби прифронтових громад», — зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що російські удари по автозаправних станціях стають системною загрозою для безпеки людей та функціонування паливної інфраструктури.

Попри це, за словами урядовиці, необхідні обсяги пального в країні є.

«Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає. Завчасно реалізуємо комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури», — повідомила вона.

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Також під час наради обговорили додаткові заходи безпеки для автозаправних станцій, які працюють у регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів.

За словами Свириденко, метою цих кроків є підвищення стійкості паливної інфраструктури та забезпечення її безперебійної роботи навіть в умовах постійної загрози атак.

Нагадаємо, різкого стрибка цін на пальне в Україні найближчим часом не прогнозують. Про це раніше сказав керівник Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

Тим часом за останні два місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК, а також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

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