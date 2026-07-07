Аргентина — Єгипет: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

Ліонель Мессі / © Associated Press

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У вівторок, 7 липня, збірні Аргентини та Єгипту позмагаються в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті (США). Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Аргентинці посіли перше місце у групі J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1). В 1/16 фіналу команда Ліонеля Мессі в екстратаймах дотиснула Кабо-Верде (3:2).

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Єгиптяни фінішували другими у квартеті G, зігравши внічию з Бельгією (1:1), здолавши Нову Зеландію (3:1) та поділивши очки з Іраном (1:1). В 1/16 фіналу команда Мохамеда Салаха у серії пенальті здолала Австралію (1:1, пен. 4:2).

Переможець пари Аргентина — Єгипет в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Швейцарія — Колумбія.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина — Єгипет.

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