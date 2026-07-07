ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв

Аргентина — Єгипет: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

Ліонель Мессі та Мохамед Салах зійдуться у боротьбі за путівку до чвертьфіналу Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

У вівторок, 7 липня, збірні Аргентини та Єгипту позмагаються в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті (США). Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Аргентинці посіли перше місце у групі J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1). В 1/16 фіналу команда Ліонеля Мессі в екстратаймах дотиснула Кабо-Верде (3:2).

Єгиптяни фінішували другими у квартеті G, зігравши внічию з Бельгією (1:1), здолавши Нову Зеландію (3:1) та поділивши очки з Іраном (1:1). В 1/16 фіналу команда Мохамеда Салаха у серії пенальті здолала Австралію (1:1, пен. 4:2).

Переможець пари Аргентина — Єгипет в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Швейцарія — Колумбія.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина — Єгипет.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
251
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie