Ірина Федишин показала свого підрослого 11-річного сина й зворушила зверненням до нього

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Реклама

Українська співачка Ірина Федишин пулічно привітала свого сина Олега.

Днями хлопцю виповнилося 11 років. З цієї нагоди артистка опублікувала спільне фото з іменинником і показала, як вітала його. Зокрема, родина попозувала з кульками й тортом на тлі фотозони.

Водночас Федишин звернулася до сина зі зворушливими побажаннями. Вона пригадала появу Олега на світ і як швидко він подорослішав. Зіркова мама засипала його теплими словами, висловила свою любов і побажала найголовнішого — миру у вільній Україні.

Реклама

Ірина Федишин з сином Олегом / © instagram.com/irynafedyshyn

«Мій Олежику, сьогодні тобі вже 11 років! Здається, ще зовсім недавно я вдруге стала мамою, а сьогодні переді мною вже такий дорослий, добрий, щирий і розумний хлопець. Час пролетів неймовірно швидко. Нехай Господь оберігає тебе на кожному кроці, дарує міцне здоров’я, щасливу долю, вірних друзів і здійснення всіх твоїх мрій. Найбільше наше бажання — щоб ти зростав у мирній, вільній Україні. Нехай цей день якнайшвидше стане реальністю для всіх наших дітей. Любимо тебе безмежно! З Днем народження, наш дорогий синочку!» — написала артистка.

Шанувальники одразу приєдналися до привітань у коментарях. Вони також побажали Олегові щасливого дитинства, міцного здоров’я, здійснення мрій і мирного майбутнього, а також зазначили, що хлопець помітно подорослішав.

Новини партнерів