ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
377
Час на прочитання
1 хв

Ірина Федишин показала свого підрослого 11-річного сина й зворушила зверненням до нього

Артистка ніжно звернулася до іменинника.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Ірина Федишин

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин пулічно привітала свого сина Олега.

Днями хлопцю виповнилося 11 років. З цієї нагоди артистка опублікувала спільне фото з іменинником і показала, як вітала його. Зокрема, родина попозувала з кульками й тортом на тлі фотозони.

Водночас Федишин звернулася до сина зі зворушливими побажаннями. Вона пригадала появу Олега на світ і як швидко він подорослішав. Зіркова мама засипала його теплими словами, висловила свою любов і побажала найголовнішого — миру у вільній Україні.

Ірина Федишин з сином Олегом / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин з сином Олегом / © instagram.com/irynafedyshyn

«Мій Олежику, сьогодні тобі вже 11 років! Здається, ще зовсім недавно я вдруге стала мамою, а сьогодні переді мною вже такий дорослий, добрий, щирий і розумний хлопець. Час пролетів неймовірно швидко. Нехай Господь оберігає тебе на кожному кроці, дарує міцне здоров’я, щасливу долю, вірних друзів і здійснення всіх твоїх мрій. Найбільше наше бажання — щоб ти зростав у мирній, вільній Україні. Нехай цей день якнайшвидше стане реальністю для всіх наших дітей. Любимо тебе безмежно! З Днем народження, наш дорогий синочку!» — написала артистка.

Шанувальники одразу приєдналися до привітань у коментарях. Вони також побажали Олегові щасливого дитинства, міцного здоров’я, здійснення мрій і мирного майбутнього, а також зазначили, що хлопець помітно подорослішав.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
377
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie