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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
48
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1 хв

Зірка серіалу "Корона", яка зіграла принцесу Діану, відвідала Вімблдонський тенісний турнір

30-річна британська актриса Емма Коррін відвідала Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Емма Коррін та Закарі Гарт

Емма Коррін і Закарі Гарт / © Getty Images

У Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету в британській столиці Емма Корін приїхала зі своїм колегою Закарі Хартом і вони були зафіксовані на трибунах.

Емма була одягнена в червоний кардиган, під яким була синя блузка, у неї на обличчі були сонцезахисні окуляри з коричневими лінзами, а каштанове коротке волосся акуратно покладене.

Емма Коррін і Закарі Харт / © Getty Images

Емма Коррін і Закарі Харт / © Getty Images

Емма Коррін відома тим, що зіграла у серіалі «Корона» роль принцеси Уельської Діани.

Нагадаємо, вчора на Вімблдоні з'явилися Керол Міддлтон та її молодша дочка Піппа Міддлтон.

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Дата публікації
Кількість переглядів
48
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