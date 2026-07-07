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Зірка серіалу "Корона", яка зіграла принцесу Діану, відвідала Вімблдонський тенісний турнір
30-річна британська актриса Емма Коррін відвідала Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні.
У Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету в британській столиці Емма Корін приїхала зі своїм колегою Закарі Хартом і вони були зафіксовані на трибунах.
Емма була одягнена в червоний кардиган, під яким була синя блузка, у неї на обличчі були сонцезахисні окуляри з коричневими лінзами, а каштанове коротке волосся акуратно покладене.
Емма Коррін відома тим, що зіграла у серіалі «Корона» роль принцеси Уельської Діани.
Нагадаємо, вчора на Вімблдоні з'явилися Керол Міддлтон та її молодша дочка Піппа Міддлтон.
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