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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

Керол Міддлтон зі своєю молодшою дочкою Піппою у стильних літніх луках відвідали Вімблдон

Керол Міддлтон та її молодша донька Піппа відвідали восьмий день Вімблдонського тенісного турніру.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Керол Міддлтон та Піппа Міддлтон

Керол Міддлтон і Піппа Міддлтон / © Getty Images

Жінки з’явилися у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні. Піппа Міддлтон приїхала на турнір у сукні міді з квітковим принтом, V-подібним вирізом на декольте та короткими рукавами від Reformation. У руках у неї був клатч із ротангу Jcrew та капелюх Lock Hatters. Також Піппа розпустила волосся і наділа сонцезахисні окуляри в коричневій оправі, а взута була у світлі туфлі-човники з замші.

Її мама Керол Міддлтон обрала для виходу в світ білу максісукню Meandem, а зверху одягла блейзер кольору деніму Catherine Walker. Взута вона була в білі туфлі-слінгбеки Emmy London, а в руках несла сумку Longchamp і мала сонцезахисні окуляри. На шиї у Керол був тонкий золотий ланцюжок з синім блакитним кулоном від Astley Clarke Head Office.

Керол Міддлтон і Піппа Міддлтон / © Getty Images

Керол Міддлтон і Піппа Міддлтон / © Getty Images

Минулого тижня, нагадаємо, на Вімблдоні з’явилася принцеса Уельська Кетрін. Вона обрала для виходу штанний костюм яскравого відтінку з шовку та льону Gabriela Hearst і туфлі кавового кольору з телячої шкіри від Ralph Lauren.

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Дата публікації
Кількість переглядів
218
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