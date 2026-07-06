Керол Міддлтон зі своєю молодшою дочкою Піппою у стильних літніх луках відвідали Вімблдон

Керол Міддлтон і Піппа Міддлтон / © Getty Images

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Жінки з’явилися у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні. Піппа Міддлтон приїхала на турнір у сукні міді з квітковим принтом, V-подібним вирізом на декольте та короткими рукавами від Reformation. У руках у неї був клатч із ротангу Jcrew та капелюх Lock Hatters. Також Піппа розпустила волосся і наділа сонцезахисні окуляри в коричневій оправі, а взута була у світлі туфлі-човники з замші.

Її мама Керол Міддлтон обрала для виходу в світ білу максісукню Meandem, а зверху одягла блейзер кольору деніму Catherine Walker. Взута вона була в білі туфлі-слінгбеки Emmy London, а в руках несла сумку Longchamp і мала сонцезахисні окуляри. На шиї у Керол був тонкий золотий ланцюжок з синім блакитним кулоном від Astley Clarke Head Office.

Керол Міддлтон і Піппа Міддлтон / © Getty Images

Минулого тижня, нагадаємо, на Вімблдоні з’явилася принцеса Уельська Кетрін. Вона обрала для виходу штанний костюм яскравого відтінку з шовку та льону Gabriela Hearst і туфлі кавового кольору з телячої шкіри від Ralph Lauren.

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