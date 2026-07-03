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Племінниці принцеси Діани в білих літніх луках сяяли на Вімблдоні
Племінниці принцеси Діани – леді Амелія та леді Еліза Спенсери знову відвідали Вімблдонський тенісний турнір.
Леді Амелія приїхала вчора на спортивні змагання у компанії свого чоловіка Грегга Маллетта і вони позували перед камерами фотографів.
Дівчина була одягнена у легку сукню-сорочку з поясом і туфлі з гострими носами на застібках та невисоких підборах. Вона доповнила літній аутфіт чорними сонцезахисними окулярами, лаконічними сережками у вухах, годинником на білому ремінці, а також розпустила волосся, зробила укладання хвилями і легкий макіяж. Грегг був у білій футболці та білих лляних штанях з поясом, а взутий у світлі туфлі на шнурках. Також на чоловікові були сонцезахисні окуляри у зеленій оправі.
Сестра леді Амелії – леді Еліза – приїхала на Вімблдон у кремовій сукні міді та чорних туфлях-слінгбеках, доповнивши лук золотим ланцюжком на шиї, золотими сережками у вухах, легким денним макіяжем та гарним укладанням. У неї на пальці сяяла золота каблучка, а на зап'ясті був годинник на ніжно-рожевому шкіряному ремінці.
Декількома днями раніше, нагадаємо, сестри Спенсер вже відвідували Вімблдон, одна з них з'явилася там у луку з деніму.