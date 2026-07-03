Королева Максима дістала з гардеробу стару, але ефектну сукню Valentino, щоб сходити на балет

Королева Максима / © Getty Images

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Монарша пара головувала на зворушливому галавечорі, присвяченому прощанню Теда Брандсена з посадою директора Нідерландського національного балету. Після завершення сезону 2025-2026 років артист закінчує свою 23-річну роботу на чолі амстердамської трупи та йде на пенсію. Ця подія була охоплена почуттям ностальгії та подяки. Протягом усієї церемонії віддавали пошану кар'єрі та досягненням артиста, який очолював балетну трупу від 2003 року.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима вкотре вразила публіку, обравши вбрання зі свого гардеробу та продемонструвавши свою відданість принципам стійкої моди. На ній була сукня з кейпнакидкою насиченого кольору стиглої вишні від Valentino, зшита із шовкового жоржету. Максима вперше одягла її 2017 року під час візиту президента Німеччини Йоагіма Гаука у палаці Нордейнді.

Королева Максима у цій самій сукні 2017 року / © Getty Images

Її Величність доповнила образ клатчем та ефектними довгими сережками від H&M, виконаними з металу та пластику та прикрашеними тканинними пензликами, ще раз продемонструвавши своє вміння поєднувати предмети високої моди з недорогими аксесуарами. Також у неї на зап'ясті був широкий браслет, кілька каблучок на пальцях та червоний манікюр.

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Король Віллем-Олександр носив цього вечора чорний смокінг у поєднанні з білою сорочкою та чорною краваткою-метеликом.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

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