ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
1 хв

Королева Максима дістала з гардеробу стару, але ефектну сукню Valentino, щоб сходити на балет

Король Нідерландів Віллем-Олександр та його дружина королева Максима відвідали вчора галаконцерт, організований Нідерландським національним балетом в Амстердамі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Монарша пара головувала на зворушливому галавечорі, присвяченому прощанню Теда Брандсена з посадою директора Нідерландського національного балету. Після завершення сезону 2025-2026 років артист закінчує свою 23-річну роботу на чолі амстердамської трупи та йде на пенсію. Ця подія була охоплена почуттям ностальгії та подяки. Протягом усієї церемонії віддавали пошану кар'єрі та досягненням артиста, який очолював балетну трупу від 2003 року.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима вкотре вразила публіку, обравши вбрання зі свого гардеробу та продемонструвавши свою відданість принципам стійкої моди. На ній була сукня з кейпнакидкою насиченого кольору стиглої вишні від Valentino, зшита із шовкового жоржету. Максима вперше одягла її 2017 року під час візиту президента Німеччини Йоагіма Гаука у палаці Нордейнді.

Королева Максима у цій самій сукні 2017 року / © Getty Images

Королева Максима у цій самій сукні 2017 року / © Getty Images

Її Величність доповнила образ клатчем та ефектними довгими сережками від H&M, виконаними з металу та пластику та прикрашеними тканинними пензликами, ще раз продемонструвавши своє вміння поєднувати предмети високої моди з недорогими аксесуарами. Також у неї на зап'ясті був широкий браслет, кілька каблучок на пальцях та червоний манікюр.

Король Віллем-Олександр носив цього вечора чорний смокінг у поєднанні з білою сорочкою та чорною краваткою-метеликом.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
326
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie