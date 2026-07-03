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Королева Максима дістала з гардеробу стару, але ефектну сукню Valentino, щоб сходити на балет
Король Нідерландів Віллем-Олександр та його дружина королева Максима відвідали вчора галаконцерт, організований Нідерландським національним балетом в Амстердамі.
Монарша пара головувала на зворушливому галавечорі, присвяченому прощанню Теда Брандсена з посадою директора Нідерландського національного балету. Після завершення сезону 2025-2026 років артист закінчує свою 23-річну роботу на чолі амстердамської трупи та йде на пенсію. Ця подія була охоплена почуттям ностальгії та подяки. Протягом усієї церемонії віддавали пошану кар'єрі та досягненням артиста, який очолював балетну трупу від 2003 року.
Королева Максима вкотре вразила публіку, обравши вбрання зі свого гардеробу та продемонструвавши свою відданість принципам стійкої моди. На ній була сукня з кейпнакидкою насиченого кольору стиглої вишні від Valentino, зшита із шовкового жоржету. Максима вперше одягла її 2017 року під час візиту президента Німеччини Йоагіма Гаука у палаці Нордейнді.
Її Величність доповнила образ клатчем та ефектними довгими сережками від H&M, виконаними з металу та пластику та прикрашеними тканинними пензликами, ще раз продемонструвавши своє вміння поєднувати предмети високої моди з недорогими аксесуарами. Також у неї на зап'ясті був широкий браслет, кілька каблучок на пальцях та червоний манікюр.
Король Віллем-Олександр носив цього вечора чорний смокінг у поєднанні з білою сорочкою та чорною краваткою-метеликом.