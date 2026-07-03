Для яких культур підходить підживлення крупою / © www.freepik.com/free-photo

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Звичайна крупа може стати чудовою поживою для ґрунтових мікроорганізмів, які й відповідають за природну родючість землі. Найкраще для цього підходить ячна крупа. Вона коштує недорого, повільно розкладається та містить крохмаль, білки й мікроелементи, які стають джерелом живлення для корисних бактерій і грибків. Саме вони поступово перетворюють бідний ґрунт на пухкий і багатий на поживні речовини.

Яка користь крупи для городу

Після потрапляння у вологий ґрунт крупинки починають поступово розкладатися. У цей процес активно включаються дощові черв’яки та ґрунтові мікроорганізми. Вони переробляють органіку, утворюючи природний гумус.

У результаті:

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земля стає більш пухкою;

покращується проникнення повітря до коренів;

ґрунт довше утримує вологу;

збільшується кількість корисної мікрофлори;

рослини краще засвоюють поживні речовини.

На відміну від мінеральних добрив, такий спосіб працює поступово й не створює ризику перегодувати культури.

Яку крупу краще використовувати

Найчастіше досвідчені городники застосовують:

ячну крупу;

перлову крупу;

подрібнену кукурудзяну крупу.

Саме вони розкладаються повільніше, ніж, наприклад, манка або вівсяні пластівці, тому довше живлять ґрунт. Не варто використовувати крупи з ароматизаторами, сіллю чи іншими добавками.

Як правильно вносити

Спосіб дуже простий. Достатньо 250 грамів крупи — це приблизно одна невелика миска на кілька квадратних метрів грядки.

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Після цього:

рівномірно розсипте крупу по поверхні;

перекопайте чи розпушіть землю на глибину до 10 сантиметрів;

добре полийте ділянку.

Через кілька тижнів почнеться активна робота ґрунтових мікроорганізмів.

Коли найкраще проводити підживлення? Найкращий час: навесні перед садінням овочів, після збору врожаю восени, під час підготовки нових грядок. У спекотний період бажано поєднувати внесення крупи з рясним поливом, адже процес розкладання потребує достатньої кількості вологи.

Для яких культур підходить

Такий натуральний спосіб покращення ґрунту добре працює на грядках, де вирощують:

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помідори;

огірки;

перець;

баклажани;

кабачки;

гарбузи;

капусту;

полуницю;

зелень.

Особливо помітний ефект на легких піщаних ґрунтах, які швидко пересихають.

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