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Миска крупи замість цілої тачки перегною: розкидайте по городу — і земля буде родючою та пухкою
Багато городників щороку витрачають чималі кошти на перегній, компост або дорогі добрива, щоб покращити структуру ґрунту. Проте існує простий спосіб, який давно використовують прихильники органічного землеробства.
Звичайна крупа може стати чудовою поживою для ґрунтових мікроорганізмів, які й відповідають за природну родючість землі. Найкраще для цього підходить ячна крупа. Вона коштує недорого, повільно розкладається та містить крохмаль, білки й мікроелементи, які стають джерелом живлення для корисних бактерій і грибків. Саме вони поступово перетворюють бідний ґрунт на пухкий і багатий на поживні речовини.
Яка користь крупи для городу
Після потрапляння у вологий ґрунт крупинки починають поступово розкладатися. У цей процес активно включаються дощові черв’яки та ґрунтові мікроорганізми. Вони переробляють органіку, утворюючи природний гумус.
У результаті:
земля стає більш пухкою;
покращується проникнення повітря до коренів;
ґрунт довше утримує вологу;
збільшується кількість корисної мікрофлори;
рослини краще засвоюють поживні речовини.
На відміну від мінеральних добрив, такий спосіб працює поступово й не створює ризику перегодувати культури.
Яку крупу краще використовувати
Найчастіше досвідчені городники застосовують:
ячну крупу;
перлову крупу;
подрібнену кукурудзяну крупу.
Саме вони розкладаються повільніше, ніж, наприклад, манка або вівсяні пластівці, тому довше живлять ґрунт. Не варто використовувати крупи з ароматизаторами, сіллю чи іншими добавками.
Як правильно вносити
Спосіб дуже простий. Достатньо 250 грамів крупи — це приблизно одна невелика миска на кілька квадратних метрів грядки.
Після цього:
рівномірно розсипте крупу по поверхні;
перекопайте чи розпушіть землю на глибину до 10 сантиметрів;
добре полийте ділянку.
Через кілька тижнів почнеться активна робота ґрунтових мікроорганізмів.
Коли найкраще проводити підживлення? Найкращий час: навесні перед садінням овочів, після збору врожаю восени, під час підготовки нових грядок. У спекотний період бажано поєднувати внесення крупи з рясним поливом, адже процес розкладання потребує достатньої кількості вологи.
Для яких культур підходить
Такий натуральний спосіб покращення ґрунту добре працює на грядках, де вирощують:
помідори;
огірки;
перець;
баклажани;
кабачки;
гарбузи;
капусту;
полуницю;
зелень.
Особливо помітний ефект на легких піщаних ґрунтах, які швидко пересихають.