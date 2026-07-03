Голова НБУ Андрій Пишний зустрівся з представниками дипломатичного корпусу країн G7 та ЄС

Андрій Пишний

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На нещодавній зустрічі голови НБУ Андрія Пишного з представниками країн G7 та ЄС прозоро обговорили важливі питання, пов’язані з макроекономікою та кроками НБУ з валютної лібералізації.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

«Цього разу у фокусі – макроекономіка, інфляційні виклики, подальші кроки НБУ з валютної лібералізації, макроекономічні прогнози й готовність НБУ рішуче забезпечувати ефективну реалізацію мандата надалі. Звісно, предметом обговорення було й інформаційне поле, створене інформаційними атаками, які не залишилися непоміченими для партнерів. У відповідь ми почули запевнення щодо підтримки незалежності центрального банку», - зазначив Андрій Пишний.

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За його словами, озвучена підтримка партнерів – це важливе повідомлення для НБУ, адже усі відзначали високу якість роботи команди Національного банку України. «Важливо чути такі оцінки, адже ми розширюємо взаємодію між партнерами, зокрема із країн G7», - зауважив голова НБУ Андрій Пишний.

Голова НБУ також повідомив, що у Гданьську на Ukraine Recovery Conference 2026 представництво НБУ мало чітку мету – довести кілька заяв. «Перша – інвестуйте в Україну. Немає жодних питань, які НБУ не готовий обговорювати з приватним капіталом, що зацікавлений у довгостроковому партнерстві та розвитку на українському ринку. Друга – страховий сектор України, який пройшов глибоку трансформацію, уже на радарах інвесторів. Цікаві угоди з іноземними компаніями, які ми бачимо зараз, найкраще це підтверджують», - зазначив Андрій Пишний.

За його словами, URC 2026 була плідною і для банків, адже партнерські угоди підписали, зокрема, ПриватБанк, який зможе залучити 1,18 млрд євро, Ощадбанк – понад 500 млн євро, Укргазбанк – понад 300 млн євро. «Це фінансовий ресурс, що працюватиме в економіці України», - наголосив Андрій Пишний. Він зауважив, що наразі банки мають залишатися спроможними генерувати капітал, кредитувати економіку, фінансувати критичні потреби країни, а от послаблювати цю спроможність у момент, коли кредитування набрало сили, – неправильне рішення.

Щодо валютної лібералізації, голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що наразі Нацбанк рухається в цьому напрямку обережно, послідовно, з урахуванням інфляційної динаміки, стану валютного ринку та балансу ризиків.

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Нагадаємо, Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень, зокрема, зміни спрямовані на забезпечення безперебійної роботи оборонних підприємств, залучення висококваліфікованих фахівців до органів управління українських компаній і банків, підтримку військовослужбовців, а також українців за кордоном.

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