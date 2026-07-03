Спека у Європі / © Associated Press

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За тиждень — від 22 до 28 червня — від спеки в Європі померли 20 390 осіб.

Про це повідомляє Gizmodo.

В основі аналізу кліматолога Крістофера Каллагана — статистична модель, яка показує, як змінювався рівень смертності зі зростанням температури в понад 900 субнаціональних регіонах Європи від 2015 до 2019 року. Вона враховує звичні сезонні коливання та регіональні відмінності.

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Розрахунки показали, що ризик смерті стрімко зростає з підвищенням денного максимуму. Дні з температурою вище 40 °C підвищують тижневий рівень смертності на понад 6% порівняно з днями близько 25 °C. Тепліші регіони виявилися менш вразливими до спеки, проте за температури понад 40 °C і вони зазнавали вищого ризику.

«Переважна більшість смертей імовірно сталася протягом тижня від 22 до 28 червня, коли температура в багатьох країнах піднімалася вище 40 °C», — йдеться в дослідженні.

Рекордна спека у Європі — останні новини

Наприкінці червня Європу накрила одна з найсильніших за всю історію спостережень хвиля спеки, яка побила десятки температурних рекордів та призвела до тисяч смертей.

Лише в Іспанії спека забрала близько 900 життів, а у Франції — понад тисячу.

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В Угорщині влада опублікувала список із понад 2 тисячами кондиціонованих центрів охолодження по всій країні. Прем’єр країни Петер Мадяр оголосив про «два найважчі дні спеки». Про екстремальну спеку попередили жителів Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччини та Боснії і Герцеговини.

Своєю чергою в Україні почалися аварійні відключення електрики, а також запроваджено часткові обмеження на рух вантажівок.

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