Наречений Лесі Нікітюк вперше повністю показав їхнього однорічного сина: "Видно, що татова копія"

Леся Нікітюк із нареченим та сином / © instagram.com/special_my_profession

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Наречений української ведучої Лесі Нікітюк — військовий Дмитро Бабчук — вперше повністю показав їхнього сина.

Маленькому Оскару вже рочок. Проте батьки ретельно оберігають його від сторонніх очей та не квапляться повністю показувати, хоч і діляться фото з ним. Однак Дмитро Бабчук у своєму Instagram зробив маленький виняток.

Військовий опублікував фото, на якому зображений із підрослим синочком. Дмитро обережно тримав Оскара на руках, поки той йому щось показував крихітним пальчиком. На знімку чи не вперше можна розгледіти обличчя малюка. Щоправда, пара й далі тримає інтригу, оскільки очі сина Бабчук приховав.

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«Син військового та телеведучої», — із гумором підписав фото наречений знаменитості.

Наречений Лесі Нікітюк з їхнім сином / © instagram.com/special_my_profession

Тим не менш, прихильники подружжя у коментарях вже активно почали вгадувати, на кого ж схожий Оскар. Більшість із них дійшли до висновку, що хлопчик — копія тата.

Які гарні! Схожий на тата!

Все одно видно, що татова копія!

Татова копія!

Нагадаємо, нещодавно у Дмитра Бабчука несподівано з’явився конкурент. Відомий актор Іван Білаш зізнався, як шалено закохався у Лесю Нікітюк.

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