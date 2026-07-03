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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
616
Час на прочитання
1 хв

Наречений Лесі Нікітюк вперше повністю показав їхнього однорічного сина: "Видно, що татова копія"

У коментарях прихильники пари вгадують, на кого більше схожий малюк — на маму чи тата.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Леся Нікітюк із нареченим та сином

Леся Нікітюк із нареченим та сином / © instagram.com/special_my_profession

Наречений української ведучої Лесі Нікітюк — військовий Дмитро Бабчук — вперше повністю показав їхнього сина.

Маленькому Оскару вже рочок. Проте батьки ретельно оберігають його від сторонніх очей та не квапляться повністю показувати, хоч і діляться фото з ним. Однак Дмитро Бабчук у своєму Instagram зробив маленький виняток.

Військовий опублікував фото, на якому зображений із підрослим синочком. Дмитро обережно тримав Оскара на руках, поки той йому щось показував крихітним пальчиком. На знімку чи не вперше можна розгледіти обличчя малюка. Щоправда, пара й далі тримає інтригу, оскільки очі сина Бабчук приховав.

«Син військового та телеведучої», — із гумором підписав фото наречений знаменитості.

Наречений Лесі Нікітюк з їхнім сином / © instagram.com/special_my_profession

Наречений Лесі Нікітюк з їхнім сином / © instagram.com/special_my_profession

Тим не менш, прихильники подружжя у коментарях вже активно почали вгадувати, на кого ж схожий Оскар. Більшість із них дійшли до висновку, що хлопчик — копія тата.

  • Які гарні! Схожий на тата!

  • Все одно видно, що татова копія!

  • Татова копія!

Нагадаємо, нещодавно у Дмитра Бабчука несподівано з’явився конкурент. Відомий актор Іван Білаш зізнався, як шалено закохався у Лесю Нікітюк.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
616
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