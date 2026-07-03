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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2773
Время на прочтение
1 мин

Жених Леси Никитюк впервые полностью показал их годовалого сына: "Видно, что папина копия"

В комментариях поклонники пары угадывают, на кого больше похож малыш — на маму или папу.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Леся Никитюк с женихом и сыном

Леся Никитюк с женихом и сыном

Жених украинской ведущей Леси Никитюк — военный Дмитрий Бабчук — впервые полностью показал их сына.

Маленькому Оскару уже годик. Однако родители тщательно оберегают его от посторонних глаз и не спешат полностью показывать, хоть и делятся фото с ним. Однако Дмитрий Бабчук в своем Instagram сделал маленькое исключение.

Военный опубликовал фото, на котором изображен с подросшим сынишкой. Дмитрий осторожно держал Оскара на руках, пока тот ему что-то показывал крошечным пальчиком. На снимке едва ли не в первый раз можно разглядеть лицо малыша. Правда, пара продолжает держать интригу, поскольку глаза сына Бабчук скрыл.

«Сын военного и телеведущего», — с юмором подписал фото жених знаменитости.

Жених Леси Никитюк с их сыном

Жених Леси Никитюк с их сыном

Тем не менее, поклонники супругов в комментариях уже активно начали угадывать, на кого же похож Оскар. Большинство из них пришли к выводу, что мальчик — копия папы.

  • Какие красивые! Похож на папу!

  • Все равно видно, что папина копия!

  • Папина копия!

Напомним, недавно у Дмитрия Бабчука неожиданно появился конкурент. Известный актер Иван Билаш признался, как безумно влюбился в Лесю Никитюк.

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Дата публикации
Количество просмотров
2773
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