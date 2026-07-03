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Жених Леси Никитюк впервые полностью показал их годовалого сына: "Видно, что папина копия"
В комментариях поклонники пары угадывают, на кого больше похож малыш — на маму или папу.
Жених украинской ведущей Леси Никитюк — военный Дмитрий Бабчук — впервые полностью показал их сына.
Маленькому Оскару уже годик. Однако родители тщательно оберегают его от посторонних глаз и не спешат полностью показывать, хоть и делятся фото с ним. Однако Дмитрий Бабчук в своем Instagram сделал маленькое исключение.
Военный опубликовал фото, на котором изображен с подросшим сынишкой. Дмитрий осторожно держал Оскара на руках, пока тот ему что-то показывал крошечным пальчиком. На снимке едва ли не в первый раз можно разглядеть лицо малыша. Правда, пара продолжает держать интригу, поскольку глаза сына Бабчук скрыл.
«Сын военного и телеведущего», — с юмором подписал фото жених знаменитости.
Тем не менее, поклонники супругов в комментариях уже активно начали угадывать, на кого же похож Оскар. Большинство из них пришли к выводу, что мальчик — копия папы.
Какие красивые! Похож на папу!
Все равно видно, что папина копия!
Папина копия!
Напомним, недавно у Дмитрия Бабчука неожиданно появился конкурент. Известный актер Иван Билаш признался, как безумно влюбился в Лесю Никитюк.