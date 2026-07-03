Напоминает отступление из Херсона: эксперт объяснил, что стоит за "эвакуацией" оккупантов из Крыма

Крым / © Getty Images

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Заявление о вывозе документов и техники из Крыма в РФ может быть вполне правдивым. Поскольку ситуация там напоминает предпосылки российского отступления из Херсона.

Об этом в эфире Киев24 сказал основатель производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.

По его словам, россияне вряд ли будут быстро бежать из Крыма, но удары по логистике и военной инфраструктуре постепенно увеличивают для них проблемы.

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«С наращиванием атак Крым может фактически превратиться для РФ в „остров“, где все труднее находиться», — отметил он.

Напомним, партизаны АТЕШ сообщили, что оккупационные администрации Керчи и Феодосии получили срочный приказ полностью вывезти ценные документы и технику — дедлайн заканчивается 3 июля.

Этот приказ получил также ряд других оккупационных администраций на полуострове. Некоторые чиновники воспользовались ситуацией для личного бегства — оформили больничные отпуска и поспешно отправились в Краснодарский край. Движение сопротивления фиксирует эти процессы в режиме реального времени и передает данные Силам обороны Украины.

26 июня оккупационные власти ввели чрезвычайное положение в Крыму и Севастополе. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский утвердил начало 40-дневной операции влияния на Россию.

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