Крым в огне после серии взрывов: горят электроподстанции по всему полуострову, достали мост

В Крыму после атаки обесточена часть полуострова / © Associated Press

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В ночь на 3 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов, были совершены атаки на энергообъекты. В частности, горит электроподстанция ПС 110 кВ Саки.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Также произошел пожар на электроподстанции в Старом Крыму. В сообщении говорится, что ПС 110/35/10 кВ Старый Крым — это важный узел электросетей, узловая станция напряжением 110 кВ. В городе Старый Крым и окрестных селах после взрывов исчез свет.

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Кроме объектов энергетики были поражены и логистические пути — вблизи села Марьяновка зафиксирован пожар в районе железнодорожного моста возле села Янтарное.

Ситуация в Крыму — последние новости

25 июня президент Украины Владимир Зеленский утвердил начало 40-дневной операции влияния на Россию, цель которой — заставить РФ сесть за стол переговоров.

В СБУ сообщили, что в рамках этого «проекта» с помощью дронов уже атаковали российские суда военного обеспечения в Керчи и средства ПВО в районе Керченского пролива.

Параллельно подразделения СБС нанесли удары по энергетической и топливной инфраструктуре: в Керчи атакованы нефтерезервуары на Камыш-Бурунской ТЭЦ, а вблизи Симферополя (село Трудовое) — газораспределительная станция. Также 427 отдельная бригада СБС «Рарог» и 413 отдельный полк СБС «Рейд» поразили электроподстанцию «Западно-Крымская» в районе Карьерного.

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20 июня Украина также нанесла удар по мосту через Генический пролив Херсонской области, который использовался для обеспечения российской военной логистики между югом и временно оккупированным Крымом.

Накануне российские военные провели командно-штабные учения в Крыму, во время которых моделировали возможное наступление Вооруженных сил Украины и сценарии деоккупации полуострова. Основное внимание было уделено отработке действий в случае десантной операции и попыток изоляции региона.

В рамках оперативной игры к работе привлекли офицеров в запасе и отставке.

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