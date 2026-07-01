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СБУ "поджарили" ангары с истребителями РФ в Крыму: первые детали удара по аэродрому "Саки"
Украинские дроны ударили по ангарам с российскими самолетами в Крыму.
СБУ атаковала военный аэродром «Саки» во временно оккупированном Крыму. Под удар попала инфраструктура аэропорта, в том числе ангары, где хранилась боевая авиация.
Об этом сообщает СБУ.
По предварительным данным, беспилотники СБУ попали в цели не менее пяти раз. В двух ангарах на момент атаки находились истребители Су-30 и Су-30СМ.
«После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели», — сообщают в службе.
Примерная стоимость одного такого истребителя составляет от 30 до 50 млн долларов в зависимости от модификации.
В СБУ отмечают, что продолжают наносить удары по военным объектам российских оккупационных сил как на линии фронта, так и в тылу.
Ранее СБУ заявила об ударе беспилотниками по военным объектам во временно оккупированной Керчи, в том числе по кораблям и системам ПВО РФ. По данным ведомства, поражены по меньшей мере два российских судна обеспечения и позиции противовоздушной обороны, которые прикрывали район Керченского пролива. Сообщается о пожарах и повреждениях техники после атак дронов.