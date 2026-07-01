В РФ растет недовольство войной: что взамен планирует делать Путин

В России растет усталость от войны / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин впервые публично признал, что украинские дальнобойные удары создают проблемы для РФ. Он попытался продемонстрировать реакцию на беспокойство российского общества, которое хочет комфорта во время войны.

Усталость россиян начала расти, ведь после многих лет боевых действий граждане РФ впервые увидели, что это такое. Но Путину безразлично обеспокоенность своего народа. Об этом пишет Financial Times.

Россияне говорят, что устали от войны: как реагирует на это Путин

Всего за несколько недель интенсивных дальнобойных ударов ВСУ по России ее граждане уже начали ощущать усталость от войны. Россияне начали записывать видео с вопросами — «когда же это все закончится?». Но чаще всего они не уточняют, что именно должно закончиться и почему началось.

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Путин попытался отреагировать на запросы общества, но его слова не смогли скрыть полной сосредоточенности на вторжении и намерении завершить его лишь на максималистских условиях, неприемлемых для Киева.

План Путина продолжать войну несмотря на общественное недовольство обнажил дилемму накануне сентябрьских парламентских выборов в РФ: продолжать изолировать себя от последствий войны или столкнуться с ними в попытке поддержать правящую партию.

Обычно россияне устремляли свой гнев на «Единую Россию», а не на самого Путина. Рейтинг одобрения партии сейчас колеблется в районе 35%.

В этом году Кремль пошел на нетипичный шаг и решил более тесно связать Путина с партией. На воскресном съезде «Единая Россия» развесила плакаты с лозунгами «Быть за Путина — это базовый минимум» и впервые с 2007 года назвала себя «партией президента».

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На моральный дух россиян влияют украинские удары по тылам, отсутствие бензина на заправках и масштабные отключения интернета. Поэтому заявления Путина о «неизбежной победе в СВО» начинают все больше раздражать людей.

Уровень доверия к Путину упал до 69% — самого низкого показателя с начала войны 2022 года. Об этом свидетельствуют данные фонда, лояльного Кремлю. Исследования проводились сразу после самого масштабного удара дронов по Москве.

Попытки российского президента успокоить людей звучат как мантра, в которой он пытается убедить скорее себя, что все хорошо, — говорит московский политический аналитик Андрей Колесников. Аналитик добавляет, что Путин не пойдет ни на какие уступки, которые повредят его репутации, потому что он полон обиды и решимости бороться любыми необходимыми способами.

На гнев россиян не реагируют, потому что не видят в людях угрозы. Россияне продолжат возмущаться. Западные аналитики считают будущие российские парламентские выборы важным барометром общественного недовольства.

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Российский автор Иван Филиппов считает изменение стратегии с «Единой Россией» признаком усиления изоляции Путина.

«Это 2026 год. Фронт — это тупик мясорубки, страна стоит в очереди за бензином, ракеты и беспилотники ежедневно поражают нефтеперерабатывающие заводы и оружейные заводы, а Крым почти стал островом. В таких условиях сделать Путина лицом самой непопулярной партии в стране, которая тонет, — это непонятное решение, которое мог бы принять только человек, живущий в параллельной реальности».

В российских властных кругах надеются переждать волну общественного недовольства и вернуться к своим планам.

Как россияне обеднели из-за войны против Украины

Напомним, полномасштабная война РФ против Украины и милитаризация российской экономики спровоцировали обнищание населения России. По данным Службы внешней разведки Украины, 81% россиян вынуждены экономить на продуктах, отказываясь от мяса, рыбы и фруктов в пользу дешевых суррогатов.

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Так, 82% граждан РФ экономят на одежде, покупая дешевые китайские подделки или вообще отказываются от обновления гардероба. Кроме того, большинство опрошенных (61%) перестали ходить в рестораны, а многие отказались от покупки готового кофе и перешли на домашнюю еду в «лоточках».

При этом российская пропаганда цинично перекладывает вину за финансовые трудности на самих граждан, транслируя тезис об их неумении зарабатывать. В результате большинство россиян до сих пор не связывают падение уровня своей жизни с агрессивной политикой Кремля, санкциями или изоляцией.

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