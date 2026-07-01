Жара в вагонах «УЗ» / © ТСН

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Украинцы массово жалуются на адскую жару в вагонах поездов, выполняющих международные рейсы в Польшу и Кишинев, среди которых «Днепр-Хелм», «Киев-Кишинев» и «Киев-Варшава». Пассажиры сообщают об отсутствии кондиционера и других сервисных услуг, несмотря на то, что билеты недешевы. Людям становится плохо от высоких температур в раскаленных вагонах. Подобные проблемы наблюдаются на региональных рейсах. По данным СМИ, недавно в поезде скончался пассажир.

На что жалуются пассажиры железнодорожного транспорта и как комментируют ситуацию в «Укрзализныце» — читайте в материале ТСН.ua.

+45 в вагонах и закрытые туалеты: украинцы возмущены сервисом в «УЗ»

Украинцы, путешествующие по железной дороге, возмущены отсутствием комфортных условий. В Threads пользователи жалуются, что кондиционеры в поездах «Укрзализныци» работают «лишь на словах», поэтому в вагонах была смертельно опасная удушье. Также они утверждают, что в некоторых вагонах закрыты туалеты.

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«За эти деньги мы получили: вагон, больше похожий на сауну; • кондиционеры, которые работают только на словах; • оба туалета в вагоне не работают, потому что их не успели/не смогли почистить; • на третьей полке из-за раскаленного потолка и отсутствия нормальной вентиляции просто невозможно находиться», — пишет katia_zander.

По словам украинцев, поезда выходят на рейс с уже неисправными кондиционерами, о чем в «Укрзализныце» заранее не предупредили.

«29.06 поезд 113О 6-й вагон (люкс) просто вышел на маршрут уже со сломанным кондиционером. Я, покупая билет, видела снежинку кондиционера, но по факту моталась в мокрое полотенце, выпила 2 л воды за 3 часа и чуть лошади не двинула. Одним человеком меньше, что там — естественная смерть, так происходит, с кем не бывает, в автобусах тоже умирают и т.д. и т.п», — жалуется liudanyleiko.

Другая корреспондентка обращает внимание, что она не могла открыть окна, чтобы уронить немного прохлады, потому что они были «заколочены».

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«Видимо, надо принять, что кондиционер поезда будет еще не скоро (если все так плохо, нужно заменять все вагоны, это просто не реально ((может, лет через 10).

Вчера моя мама ехала 4 часа в вагоне с температурой +42, и после такого я просто благодарна, что она осталась жива! Годами одно и то же! Кондиционеры — жизненно необходимая вещь».

© соцмережі

«Золотые» билеты при «адских условиях»

По словам пассажиров, цена билета на международный рейс составляет ориентировочно 5800 грн. Поэтому они считают, что такая стоимость должна сопровождаться повышением сервиса.

«Работающий кондиционер, исправные туалеты и возможность нормально пережить многочасовую поездку, это не привилегия и не повышенный комфорт. Это минимум, какой пассажир должен получить за такие деньги. Потому что сейчас создается впечатление, что дорожают только билеты», — пишет одна из пользователей Threads.

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

«Не все было так страшно»

Однако некоторые пассажиры уверяют, что ситуация «не столь страшна», как о ней рассказывают. Они уверяют, что виноват не перевозчик, а кондиционеры, которые «не справлялись с перегретыми на солнце вагонами», а к утру в купе было довольно прохладно.

«Кондиционеры не справлялись с перегретыми на солнце вагонами так быстро, как хотелось бы. Да, с этим и поезда других стран не справляются — на улице аномальная жара. • Туалеты работали в соседнем вагоне и были чисты всю поездку. • Кондиционерам нужно время, чтобы разогнаться и охладить воздух в (опять же) раскаленных на адском солнце вагонах и купе. Когда поезд стоит на границе, кондьеры тоже не могут работать. • под утро в купе было уже холодно»

Каждый по-своему переносит жару и возможность такие условия дольше выдерживать. Если вам было более-менее норм, это хорошо.

Я ехала из Киева 28 числа 19 поездом в Хелм, то все отлично, и кондиционер работал, целую ночь, а проводники мужчины супер, все чисто, рядом везде, даже помогали всем женщинам чемоданы снять, доехали почти вовремя, успела на поезд 8 30 до Познань, спасибо.

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© соцмережі

© соцмережі

Смерть в вагоне поезда «Укрзализныци» — СМИ

Украинцы утверждают, что от высоких температур, когда на термометрах фиксируют +40-45 градусов, пассажирам становится плохо.

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«Я очень люблю УЗ, и с удовольствием пользуюсь их услугами, но только наткнулась на сообщение, где девушке стало плохо из-за того, что не работал кондиционер, а в вагоне было градусов 40…я способна понять все, и тот факт, что компания и так много делает для Украины во время полномасштабного, но не стоит забывать про людей отмечает yaan1na.

Еще одна пользовательница соцсети рассказала о неприятной ситуации, когда ее маме стало плохо, потому что в вагонах было очень жарко. Помощь женщине, по ее словам, оказали польские пограничники, вынужденные вызвать скорую помощь. Они же потом тоже жаловались на состояние здоровья из-за удушья в купе.

Тем временем в СМИ сообщили о смерти пассажира «Одесса — Киев». Издание «Одесская жизнь» со ссылкой на очевидцев пишет, что мужчина сел в поезд накануне вечером и заснул, а позже перестал подавать признаки жизни. Пассажиры заметили, что ему стало плохо и попытались оказать первую помощь до прибытия медиков.

Поезд совершил экстренную остановку. Прибывшие медики еще долго боролись за жизнь пассажира, однако спасти человека не удалось. Врачи констатируют смерть. Какая причина смерти и официальный комментарий по состоянию на 1 июля — отсутствуют.

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© соцмережі

© соцмережі

Что говорят в «Укрзализныце» на ад в вагонах

В компании отреагировали на жалобы, которых всего за сутки собралось более 400. В «УЗ» дали достаточно развернутый ответ, в котором дали рекомендации для комфортного путешествия. Также там заверили, что к перевозкам «привлекаются все технически исправные вагоны, отвечающие требованиям безопасности движения».

«Если бы Укрзализныця сегодня отстранила от эксплуатации все вагоны без кондиционеров, дефицит билетов стал бы еще более критичным. Тысячи пассажиров вообще не смогли бы уехать. Поэтому сегодня к перевозкам привлекаются все технически исправные вагоны, отвечающие требованиям безопасности движения. Это непростой выбор, но позволяет перевезти максимальное количество людей», — сказано в сообщении.

Кроме того, в компании ответили на упреки некоторых пассажиров, почему они не сообщают заранее о неисправных кондиционерах. В «УЗ» просят в случае подобных ситуаций обращаться к начальнику поезда, который сможет пересадить в другой вагон.

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Напомним, в «Укрзализныце» ранее рассказали о критической нагрузке на маршруты, поэтому они назначили дополнительные рейсы на выходные.

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