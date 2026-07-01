Испания — Австрия: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Испании по футболу / © Associated Press

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В четверг, 2 июля, сборная Испании сыграет с командой Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "SoFi Stadium" в Инглвуде, штат Калифорния (США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Испанцы заняли первое место в группе H, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и одолев Уругвай (1:0).

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Австрийцы стали вторыми в квартете J, обыграв Иорданию (3:1), уступив Аргентине (0:2) и сыграв вничью с Алжиром (3:3).

Прогноз букмекеров на матч Испания — Австрия

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Испании. На победу действующих чемпионов Европы в основное время можно поставить с коэффициентом 1,35. Ничья — 5,00. Выигрыш австрийцев — 10,00.

На выход испанцев в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,14. Проход Австрии в следующую стадию — 5,66.

Победитель пары Испания — Австрия в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Португалия — Хорватия.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Франция с дублем Мбаппе разбила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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