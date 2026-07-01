Португалия — Хорватия: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Португалии / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 3 июля, сборная Португалии сыграет с командой Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на стадионе "BMO Field" в канадском городе Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

Португальцы заняли второе место в группе K, сыграв вничью с ДР Конго (1:1), разгромив Узбекистан (5:0) и разделив очки с Колумбией (0:0).

Реклама

Хорваты стали вторыми в квартете L, проиграв Англии (2:4), одолев Панаму (1:0) и обыграв Гану (2:1).

Прогноз букмекеров на матч Португалия — Хорватия

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Португалии. На победу команды Криштиану Роналду в основное время можно поставить с коэффициентом 1,76. Ничья — 3,66. Выигрыш хорватов — 5,00.

На выход португальцев в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,36. Проход команды Луки Модрича в следующую стадию — 3,14.

Победитель пары Португалия — Хорватия в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Испания — Австрия.

Реклама

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Франция с дублем Мбаппе разбила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

Новости партнеров