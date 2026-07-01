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Категория
Проспорт
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Франция с дублем Мбаппе разбила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Следующим соперником "Ле Блэ" станет Парагвай, который на старте плей-офф сенсационно выбил Германию.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Франции

Сборная Франции / © Associated Press

Сборная Франции разгромила команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка) завершился со счетом 3:0.

Французы могли открывать счет на 20-й минуте встречи, но гол Килиана Мбаппе после передачи Майкла Олисе был отменен из-за офсайда.

В конце первого тайма "Ле Блэ" таки открыли счет в матче — на 45-й минуте Мбаппе в штрафной площадке шведов получил мяч от Усмана Дембеле и точно пробил в дальний угол.

Франция — Швеция / © Associated Press

Франция — Швеция / © Associated Press

После перерыва подопечные Дидье Дешама развили свой успех. На 53-й минуте Брэдли Барколя расстрелял левый угол после передачи Олисе в штрафную площадку шведов.

Франция — Швеция / © Associated Press

Франция — Швеция / © Associated Press

На 74-й минуте французы сделали счет разгромным — Олисе разрезной передачей вывел Мбаппе на ворота соперника, а тот оформил дубль.

Франция — Швеция / © Associated Press

Франция — Швеция / © Associated Press

В 1/8 финала Франция сразится с Парагваем, который на старте плей-офф в серии пенальти сенсационно выбил Германию.

Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Дата публикации
Количество просмотров
67
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