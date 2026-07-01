"Аякс" официально объявил об уходе Зинченко

Александр Зинченко / x.com/AFCAjax

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Украинский футболист Александр Зинченко покинул нидерландский "Аякс".

Об этом сообщила пресс-служба амстердамского клуба.

Контракт 29-летнего игрока с "Аяксом" истек 30 июня. Стороны не стали продлевать соглашение, Зинченко ушел из клуба в статусе свободного агента.

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Александр стал игроком "Аякса" в начале февраля 2026 года, подписав контракт до завершения сезона-2025/26. За трансфер украинца амстердамский клуб заплатил лондонскому "Арсеналу" 1,5 миллиона евро.

8 февраля Зинченко дебютировал за "Аякс", выйдя на замену в матче чемпионата Нидерландов против АЗ.

В середине февраля Александр получил серьезную травму колена во время матча 23-го тура чемпионата Нидерландов против "Фортуны".

После этого Зинченко перенес операцию и приступил к длительному периоду реабилитации.

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