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"Аякс" официально объявил об уходе Зинченко
Нидерландский клуб не стал продлевать контракт с украинцем.
Украинский футболист Александр Зинченко покинул нидерландский "Аякс".
Об этом сообщила пресс-служба амстердамского клуба.
Контракт 29-летнего игрока с "Аяксом" истек 30 июня. Стороны не стали продлевать соглашение, Зинченко ушел из клуба в статусе свободного агента.
Александр стал игроком "Аякса" в начале февраля 2026 года, подписав контракт до завершения сезона-2025/26. За трансфер украинца амстердамский клуб заплатил лондонскому "Арсеналу" 1,5 миллиона евро.
8 февраля Зинченко дебютировал за "Аякс", выйдя на замену в матче чемпионата Нидерландов против АЗ.
В середине февраля Александр получил серьезную травму колена во время матча 23-го тура чемпионата Нидерландов против "Фортуны".
После этого Зинченко перенес операцию и приступил к длительному периоду реабилитации.