Португалія — Хорватія: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна Португалії / © Associated Press

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У п'ятницю, 3 липня, збірна Португалії зіграє з командою Хорватії в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "BMO Field" у канадському місті Торонто. Стартовий свисток пролунає о 02:00 за київським часом.

Португальці посіли друге місце у групі K, зігравши внічию з ДР Конго (1:1), розгромивши Узбекистан (5:0) та поділивши очки з Колумбією (0:0).

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Хорвати стали другими у квартеті L, програвши Англії (2:4), здолавши Панаму (1:0) та обігравши Гану (2:1).

Прогноз букмекерів на матч Португалія — Хорватія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Португалії. На перемогу команди Кріштіану Роналду в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,76. Нічия — 3,66. Виграш хорватів — 5,00.

На вихід португальців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,36. Прохід команди Луки Модрича до наступної стадії — 3,14.

Переможець пари Португалія — Хорватія в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Іспанія — Австрія.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Франція з дублем Мбаппе розбила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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