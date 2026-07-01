ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Португалія — Хорватія: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Переможець пари Португалія — Хорватія в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Іспанія — Австрія.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна Португалії

Збірна Португалії / © Associated Press

У п'ятницю, 3 липня, збірна Португалії зіграє з командою Хорватії в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "BMO Field" у канадському місті Торонто. Стартовий свисток пролунає о 02:00 за київським часом.

Португальці посіли друге місце у групі K, зігравши внічию з ДР Конго (1:1), розгромивши Узбекистан (5:0) та поділивши очки з Колумбією (0:0).

Хорвати стали другими у квартеті L, програвши Англії (2:4), здолавши Панаму (1:0) та обігравши Гану (2:1).

Прогноз букмекерів на матч Португалія — Хорватія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Португалії. На перемогу команди Кріштіану Роналду в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,76. Нічия — 3,66. Виграш хорватів — 5,00.

На вихід португальців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,36. Прохід команди Луки Модрича до наступної стадії — 3,14.

Переможець пари Португалія — Хорватія в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Іспанія — Австрія.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Франція з дублем Мбаппе розбила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie