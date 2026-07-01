Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе став рекордсменом за кількістю голів у плейоф чемпіонатів світу.

У ніч проти 1 липня Мбаппе оформив дубль у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Швеції, чим допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Тепер в активі Мбаппе 10 голів у плейоф чемпіонатів світу — це абсолютний рекорд. 27-річний француз перевершив досягнення Роналдо і Леонідаса — обидва бразильці забили по 8 м'ячів у плейоф Мундіалів.

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Також Мбаппе наздоганав Мессі на вершині бомбардирських перегонів ЧС-2026. Наразі француз і аргентинець мають по 6 голів на поточному Мундіалі.

Крім того, Мбаппе впритул наблизився до Мессі в списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу. На рахунку Кіліана вже 18 голів на Мундіалях, тоді як Ліонель забив 19 м'ячів.

В 1/8 фіналу Франція позмагається з Парагваєм, який на старті плейоф у серії пенальті сенсаційно вибив Німеччину.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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