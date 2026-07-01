Європейська топзбірна залишилася без тренера після вильоту з ЧС-2026

Рональд Куман / © Associated Press

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Роналд Куман залишив посаду головного тренера збірної Нідерландів після вильоту команди з чемпіонату світу-2026.

Про це 63-річний нідерландський фахівець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Куман очолював збірну Нідерландів від 2018 до 2020 року, після чого до жовтня 2021-го тренував "Барселону". На початку 2023-го він повернувся на посаду керманича "помаранчевих".

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На ЧС-2026 збірна Нідерландів посіла перше місце у групі F, зігравши внічию з Японією (2:2), розгромивши Швецію (5:1) та обігравши Туніс (3:1).

В 1/16 фіналу "Ораньє" драматично програли команді Марокко (1:1, 2:3 у серії пенальті).

Раніше повідомлялося, що тренер збірної Німеччини відмовився йти у відставку після вильоту команди з ЧС-2026.

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