Росія закрила залізничні пункти пропуску на кордонах із трьома країнами ЄС: експерт попередив про нову “залізну завісу”

Російська залізниця / © rzd.ru

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Росія відсьогодні припинила роботу залізничних пунктів перетину на кордонах із Латвією, Естонією та Фінляндією. На цьому тлі з’явилися припущення, що Кремль поступово готується до нового етапу внутрішньої ізоляції держави.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

Як зазначають військові оглядачі, такі дії можуть свідчити про підготовку до чергової хвилі мобілізації наприкінці 2026 року. На їхню думку, ближче до кінця року російська влада може вдатися до повного закриття кордонів для громадян.

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Крім того, експерти прогнозують подальше посилення цифрового контролю всередині країни. Йдеться про ймовірне блокування західних месенджерів, соціальних мереж, а також сервісів VPN, які росіяни використовують для обходу державної цензури.

На думку аналітиків, такі кроки можуть означати остаточне повернення Росії до політики жорсткої ізоляції за принципом “залізної завіси”, що дедалі більше віддалятиме країну від зовнішнього світу.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що путінський режим може в крайньому разі вдатися до проведення чергової хвилі мобілізації. Військове керівництво України розглядає всі можливі сценарії та готується до будь-яких дій ворога.

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