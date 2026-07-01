Швейцарія — Алжир: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна Швейцарії / © Associated Press

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У п'ятницю, 3 липня, збірна Швейцарії зіграє з командою Алжиру в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "BC Place" у канадському місті Ванкувер. Стартовий свисток пролунає о 06:00 за київським часом.

Швейцарці посіли перше місце у групі B, зігравши внічию з Катаром (1:1), розгромивши команду Боснії і Герцеговини (4:1), а також обігравши Канаду (2:1).

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Алжирці фінішували третіми у квартеті J, розгромно програвши Аргентині (0:3), здолавши Йорданію (2:1) та зігравши внічию з Австрією (3:3).

Прогноз букмекерів на матч Швейцарія — Алжир

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Швейцарії, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,10. Нічия — 3,20. Виграш алжирців — 4,00.

На вихід швейцарців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,50. Прохід Алжиру до наступної стадії — 2,50.

Переможець пари Швейцарія — Алжир в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Колумбія — Гана.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Франція з дублем Мбаппе розбила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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