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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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53
Час на прочитання
2 хв

Шалені емоції: мексиканські фанати гучно відсвяткували вихід збірної до 1/8 фіналу ЧС-2026

Понад 800 тисяч людей зібралися в центрі Мехіко, щоб розділити радість від першої за 40 років перемоги своєї збірної у плейоф ЧС.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Мексиканські уболівальники

Мексиканські уболівальники / © Associated Press

Мексиканські уболівальники феєрично відсвяткували вихід своєї збірної до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

У ніч проти 1 липня команда Хав'єра Агірре в 1/16 фіналу розібралася з Еквадором (2:0), здобувши путівку до наступного раунду турніру.

Перемога над еквадорцями стала для мексиканців першою в плейоф Мундіалів від домашнього ЧС‑1986, коли в 1/8 фіналу вони обіграли Болгарію (2:0).

Після виходу до чвертьфіналу того турніру Мексика зазнала серії із семи поразок на стадії плейоф — вилітала в 1/8 від ЧС‑1994 до ЧС‑2018. На ЧС‑1990 збірну було усунено від участі, а на ЧС‑2022 вона не змогла подолати груповий етап.

Після довгих 40 років очікування мексиканці нарешті знову перемогли в матчі плейоф ЧС. Це принесло величезну радість фанатам — понад 800 тисяч людей зібралися біля Ангела Незалежності в центрі Мехіко, щоб розділити радість від тріумфу своєї команди.

Мексиканські уболівальники / © Associated Press

Мексиканські уболівальники / © Associated Press

Мексиканські уболівальники / © Associated Press

Мексиканські уболівальники / © Associated Press

Вони розмахували національними прапорами, гучно співали та запускали феєрверки.

Зазначимо, що збірна Мексики ще не пропустила жодного м'яча на ЧС-2026. До матчу 1/16 фіналу проти Еквадору підопічні Агірре посіли перше місце у групі A, обігравши ПАР (2:0), здолавши Південну Корею (1:0) та розгромивши Чехію (3:0).

В 1/8 фіналу Мексика зустрінеться з переможцем матчу Англія — ДР Конго, який відбудеться у середу, 1 липня, о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Франція з дублем Мбаппе розбила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
53
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