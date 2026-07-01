Кароль Навроцкий. / © Associated Press

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В Польше считают, что законопроект о создании в Украине Национального пантеона является эскалацией конфликта между Варшавой и Киевом.

Об этом заявили в Канцеляции президента Польши Кароля Навроцкого в Х.

В администрации польского лидера высказались о якобы «следующем этапе эскалации действий украинской власти» — после указа о наименовании одной из воинских частей в честь «героев УПА». Более того, в Варшаве считают «оправданным жесткий подход Навроцкого к польским вопросам».

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«Эти действия свидетельствуют о том, что президент Навроцкий был прав, изложив дело именно так — то есть сообщив, что он отберет Орден Белого Орла (у Зеленского — Ред.) и в конце концов сделал это. Об этом свидетельствует волна критики, которая обрушилась на господина президента со стороны представителей власти, которые теперь сами признают, что президент был прав», — заявили в канцелярии.

Что известно о пантеоне

ВРУ 1 июля приняла законопроект №15360 о создании Украинского национального пантеона, проект которого президент Владимир Зеленский внес в парламент 28 июня. Решение было принято 287 народными депутатами.

Пантеон, который будет мемориалом для чествования национальных героев и ключевых исторических фигур, планируют создать в Киеве. Перечень имен будет рассматриваться специально определенным органом в соответствии с требованиями закона.

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