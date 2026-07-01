Лубинец призвал изменить систему мотивации военных: к чему предлагает привязать вознаграждение

Лубинец / © Дмитрий Лубинец facebook

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что финансовую мотивацию военнослужащих следует увязать не с количественными показателями мобилизации, а с результатами их службы.

Об этом сообщают «Новости Live».

По его словам, государство должно гарантировать военным и их семьям надлежащее финансовое обеспечение, а также четко определить механизмы поддержки в случае гибели, ранения или реабилитации и последующей помощи после службы.

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«Это финансовое вознаграждение, это обеспечение семей, это обеспечение человека, который в будущем станет ветераном или ветеранкой. Это вопросы, на которые нужно сразу давать ответ: что будет с семьей, если наш герой погибнет, если наш герой будет ранен, кто будет отвечать за его реабилитацию, как долго она будет проходить, как государство будет в будущем заботиться об этой категории», — подчеркнул он.

Лубинец считает, что вознаграждение за уничтоженную вражескую технику должны получать непосредственно военные или подразделения, выполнившие боевое задание, а не военная часть в целом.

Также омбудсмен высказался за реформирование территориальных центров комплектования. По его мнению, ТЦК должны работать по сервисному принципу и учитывать профессиональные навыки людей. В частности, специалистов по IТ целесообразно готовить к работе операторами дронов, где их знания могут быть наиболее эффективными.

Ранее Лубинец шокировал статистикой нарушений прав во время мобилизации. Он отметил, что в 2025 году количество обращений по поводу нарушения прав граждан во время мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с началом полномасштабной войны. Кроме того, омбудсман отметил, что публичными становятся примерно 1% случаев. «Мы четко отдаем себе отчет, что российская пропаганда подхватывает многие вещи, но закрывать глаза точно мы не будем», — сказал он.

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