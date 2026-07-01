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- Шоу-бизнес
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52-летняя Виктория Бекхэм удивила силой: дизайнер показала, как легко подтягивается
Звезда находится в отличной физической форме.
52-летняя дизайнер и бывшая участница культовой группы Spice Girls Виктория Бекхэм в очередной раз доказала, что уделяет большое внимание своей физической форме и занятиям спортом.
В своем Instagram звезда опубликовала видео из домашнего спортзала, на котором продемонстрировала, как выполняет подтягивания на турнике. Виктория уверенно сделала несколько повторений, впечатлив поклонников своей силой и спортивной подготовкой.
«Мне нравятся тренировки с аксессуарами. Как вам мой чемпионский пояс?» — подписала видео дизайнер, имея в виду эластичный пояс на талии и эспандер, с помощью которого она подтягивалась.
Викки давно придерживается активного образа жизни. Она регулярно занимается в тренажерном зале, сочетая силовые упражнения, функциональные тренировки и растяжку. Ранее Бекхэм признавалась, что начинает практически каждый день с физических нагрузок, а затем отправляется на работу. Помимо регулярных тренировок она придерживается сбалансированного питания и уже много лет остается верна своему режиму, благодаря чему продолжает восхищать поклонников подтянутой фигурой и энергичностью.
Ранее, напомним, звездная пара — Виктория и Дэвид Бекхэм — устроили соревнования по подтягиваниям. Кто лучше это делает?