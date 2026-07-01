52-летняя Виктория Бекхэм удивила силой: дизайнер показала, как легко подтягивается

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Реклама

52-летняя дизайнер и бывшая участница культовой группы Spice Girls Виктория Бекхэм в очередной раз доказала, что уделяет большое внимание своей физической форме и занятиям спортом.

В своем Instagram звезда опубликовала видео из домашнего спортзала, на котором продемонстрировала, как выполняет подтягивания на турнике. Виктория уверенно сделала несколько повторений, впечатлив поклонников своей силой и спортивной подготовкой.

Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

«Мне нравятся тренировки с аксессуарами. Как вам мой чемпионский пояс?» — подписала видео дизайнер, имея в виду эластичный пояс на талии и эспандер, с помощью которого она подтягивалась.

Реклама

Викки давно придерживается активного образа жизни. Она регулярно занимается в тренажерном зале, сочетая силовые упражнения, функциональные тренировки и растяжку. Ранее Бекхэм признавалась, что начинает практически каждый день с физических нагрузок, а затем отправляется на работу. Помимо регулярных тренировок она придерживается сбалансированного питания и уже много лет остается верна своему режиму, благодаря чему продолжает восхищать поклонников подтянутой фигурой и энергичностью.

Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Ранее, напомним, звездная пара — Виктория и Дэвид Бекхэм — устроили соревнования по подтягиваниям. Кто лучше это делает?

Новости партнеров