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- Шоу-бизнес
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Снова куры: Дэвид Бекхэм похвастался оригинальным подарком от жены Виктории — таких у него еще нет
Дизайнер поздравила мужа с Днем отца.
52-летняя дизайнер и бывшая участница культовой группы Spice Girls Виктория Бекхэм поделилась в своем Instagram видео, в котором ее супруг — 51-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм — открывает подарок от нее в честь Дня отца. Он осторожно открывает коробку, перевязанную белым бантом, в которой оказываются две птицы. Это куры породы Китайская шелковая.
Это древняя порода декоративных кур. Они знамениты своим необычным пушистым оперением, которое больше похоже на мягкую шерсть кошки или кролика.
«Два очаровательных петушка составят компанию цыплятам!» — подписала видео Виктория. Судя по всему, Дэвид остался доволен подарком, ведь уже давно разводит кур в своем загородном поместье в Котсуолдсе.
Позже экс-спортсмен приготовил праздничный ужин — скорее всего, из овощей, выращенных на его огороде.
В последние годы все больше знаменитостей увлекаются садоводством, огородничеством и животноводством, и украинские — не исключение. Ранее, напомним, Валерий Харчишин показал, как сажает помидоры.