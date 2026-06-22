Дэвид и Виктория Бекхем / © Getty Images

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52-летняя дизайнер и бывшая участница культовой группы Spice Girls Виктория Бекхэм поделилась в своем Instagram видео, в котором ее супруг — 51-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм — открывает подарок от нее в честь Дня отца. Он осторожно открывает коробку, перевязанную белым бантом, в которой оказываются две птицы. Это куры породы Китайская шелковая.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Это древняя порода декоративных кур. Они знамениты своим необычным пушистым оперением, которое больше похоже на мягкую шерсть кошки или кролика.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

«Два очаровательных петушка составят компанию цыплятам!» — подписала видео Виктория. Судя по всему, Дэвид остался доволен подарком, ведь уже давно разводит кур в своем загородном поместье в Котсуолдсе.

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Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Позже экс-спортсмен приготовил праздничный ужин — скорее всего, из овощей, выращенных на его огороде.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

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