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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
368
Время на прочтение
1 мин

Снова куры: Дэвид Бекхэм похвастался оригинальным подарком от жены Виктории — таких у него еще нет

Дизайнер поздравила мужа с Днем отца.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Дэвид и Виктория Бекхем

Дэвид и Виктория Бекхем / © Getty Images

52-летняя дизайнер и бывшая участница культовой группы Spice Girls Виктория Бекхэм поделилась в своем Instagram видео, в котором ее супруг — 51-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм — открывает подарок от нее в честь Дня отца. Он осторожно открывает коробку, перевязанную белым бантом, в которой оказываются две птицы. Это куры породы Китайская шелковая.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Это древняя порода декоративных кур. Они знамениты своим необычным пушистым оперением, которое больше похоже на мягкую шерсть кошки или кролика.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

«Два очаровательных петушка составят компанию цыплятам!» — подписала видео Виктория. Судя по всему, Дэвид остался доволен подарком, ведь уже давно разводит кур в своем загородном поместье в Котсуолдсе.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Позже экс-спортсмен приготовил праздничный ужин — скорее всего, из овощей, выращенных на его огороде.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

В последние годы все больше знаменитостей увлекаются садоводством, огородничеством и животноводством, и украинские — не исключение. Ранее, напомним, Валерий Харчишин показал, как сажает помидоры.

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Дата публикации
Количество просмотров
368
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