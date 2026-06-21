Какой праздник 22 июня 2026 года / © ТСН

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22 июня 2026 года — понедельник. 1579 день войны в Украине.

Какие завтра события

22 июня верующие чтят День памяти святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского / © pexels.com

Завтра, 22 июня, верующие чествуют День памяти святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Он активно поддерживал святого Василия Великого и Григория Богослова, отстаивая Никейское вероучение. Из-за этого неоднократно подвергался преследованиям и был изгнан императорскими властями, поддерживавшими ариан. После смерти императора Валента он вернулся в свою епархию, продолжил служение, но был смертельно ранен — по преданию, во время очередного посещения общин он погиб от удара, нанесенного ему сторонниками ереси.

22 июня в Украине День скорби и памяти жертв войны / © pexels.com

22 июня в Украине День скорби и памяти жертв войны. Он установлен Указом Президента Украины №1245/2000 от 17 ноября 2000 года с целью почтить миллионы людей, погибших или пострадавших во время Второй мировой войны, и сохранение исторической памяти об этой трагедии. Эта дата связана с началом германо-советской войны — 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на СССР. Для Украины это стало началом одного из самых трагических периодов ее истории.

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22 июня Всемирный день верблюда / © pexels.com

Также 22 июня Всемирный день верблюда. Его положили начало в 2009 году ученым и специалистам из стран, где верблюды играют важную роль в жизни людей — прежде всего в Саудовской Аравии. Инициатива была поддержана Международным обществом исследования верблюдов.

22 июня Всемирный день тропического леса / © pexels.com

А еще 22 июня Всемирный день тропического леса. Его начали в 2017 году экологические организации и природоохранные инициативы, чтобы привлечь внимание к сохранению тропических лесов — одних из важнейших экосистем планеты. Этот день напоминает, что защита тропических лесов — это не только экологический вопрос, но и выживание человечества, ведь они стабилизируют климат планеты.

22 июня Всемирный день Фольксваген Жук / © pexels.com

22 июня Всемирный день Фольксваген Жук. Он посвящен легендарному автомобилю Volkswagen Beetle, который стал одним из самых известных автомобилей ХХ века. Название связано с уникальным дизайном машины — округлым, «комашиным» силуэтом. Volkswagen Beetle стал символом простоты, надежности и доступности.

22 июня Всемирный день купания / © pexels.com

Также 22 июня Всемирный день купания. Это неофициальный, но популярный «праздник чистоты, восстановления и заботы о себе», связываемый с водными традициями разных культур. День частично связывают с давними традициями общественных купален и терм в разных цивилизациях — от Рима до Японии и Ближнего Востока, где вода всегда имела очищающее и символическое значение.

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