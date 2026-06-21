Япония разгромила Тунис на ЧМ-2026

Сборная Японии по футболу / © Associated Press

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Сборная Японии разгромила команду Туниса в матче второго тура группы F чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Estadio BBVA" в мексиканском Монтеррее завершился со счетом 0:4 .

Уже на 4-й минуте встречи Даити Камада открыл счет после прострела от Кейто Накамуры.

Тунис — Япония / © Associated Press

На 31-й минуте Аясе Уэда укрепил преимущество японцев, голевую передачу отдал Ко Итакура.

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Тунис — Япония / © Associated Press

Во втором тайме сборная из Азии довела дело до разгрома. На 69-й минуте ворота африканской команды поразил Дзюня Ито, ассист в свой актив записал Уэда.

Тунис — Япония / © Associated Press

А уже на 83-й минуте японцы в четвертый раз поразили ворота соперника — Уэда оформил дубль, воспользовавшись передачей Кайшу Сано.

Тунис — Япония / © Associated Press

Для сборной Туниса это был первый матч под руководством нового тренера — Эрве Ренар заменил Сабри Лямуши после фиаско от шведов в первом туре ЧМ-2026.

В стартовом туре Япония вырвала ничью против Нидерландов (2:2), а Тунис разгромно проиграл Швеции (1:5).

В другом матче 2-го тура этого квартета Нидерланды разгромили Швецию (5:1).

После второго тура Нидерланды и Япония возглавляют группу F, имея по 4 очка. Швеция (3 балла) занимает третье место. Тунис (0) находится на последней строчке и потерял шансы на выход в плей-офф.

В заключительном третьем туре Япония сыграет против Швеции, а Тунис сразится с Нидерландами. Оба поединка состоятся 26 июня, в 02:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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