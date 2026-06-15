Не изменяют традициям: фанаты сборной Японии убрали стадион после матча ЧМ-2026

Японские болельщики убрали стадион после матча ЧМ-2026 / © Associated Press

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Фанаты сборной Японии убрали мусор на арене "AT&T Stadium" в Арлингтоне после матча первого тура группы F чемпионата мира-2026 по футболу против Нидерландов.

Поединок завершился вничью — 2:2. "Оранье" дважды вели в счете, но не удержали победу — японцы забили гол на последних минутах встречи и смогли избежать поражения.

После финального свистка, когда большинство болельщиков спешило покинуть стадион, японские фанаты достали мусорные пакеты и принялись убирать трибуны.

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Они начали собирать упаковки от еды, напитков и прочий мусор на арене, приводя ее в идеально чистое состояние.

Японские болельщики убрали стадион после матча ЧМ-2026 / © Associated Press

Японские болельщики убрали стадион после матча ЧМ-2026 / © Associated Press

Японские болельщики убрали стадион после матча ЧМ-2026 / © Associated Press

Японские болельщики убрали стадион после матча ЧМ-2026 / © Associated Press

Японские болельщики убрали стадион после матча ЧМ-2026 / © Associated Press

Японские болельщики убрали стадион после матча ЧМ-2026 / © Associated Press

Интересно, что такая традиция существует у японских болельщиков уже много лет. Впервые их заметили за уборкой стадиона еще на ЧМ-1998 во Франции. С тех пор подобную картину можно увидеть практически на каждом крупном международном турнире.

"Это культура. Но, знаете, это об уважении и благодарности за все — к игрокам, к болельщикам, к стадиону. Для нас большая честь быть здесь, поэтому мы не хотим оставлять за собой беспорядок", — рассказала одна из японских фанаток.

Игроки сборной Японии тоже не отстают от своих болельщиков. После матча против Нидерландов они оставили после себя безупречно чистую раздевалку.

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В другом матче стартового тура группы F сборная Швеции разгромила команду Туниса со счетом 5:1.

Во втором туре Нидерланды 20 июня сыграют против Швеции, а Япония 21 июня сразится с Тунисом.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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