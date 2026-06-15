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Тренера одной из сборных сенсационно уволили прямо посреди ЧМ-2026: что он натворил
Тунис выставил за дверь главного тренера из-за разгрома от Швеции и скандала с сыном.
Тунис уволил главного тренера сборной по футболу Сабри Ламуши после разгромного поражения от Швеции со счетом 5:1.
Об этом сообщает RMC Sport.
Встреча завершилась со счетом 1:5 в пользу шведской команды, что стало трудным стартом для тунисцев.
После разгрома главный тренер сборной Туниса признал, что команда провела неудачный матч и допустила много ошибок в обороне и при игре против соперника высокого уровня.
«Это тяжелое поражение, больно начинать турнир со столь большого проигрыша. Мы допустили слишком много ошибок, а с такими игроками мирового класса, как два шведских нападающих, это непростительно», — заявил Сабри Лямуши.
Как утверждает источник издания, сын Лямуши, которого отец взял в штаб сборной, попал в скандал — подрался с болельщиками после поражения от Швеции. Роль сына Лямуши в тренерской команде остается неясной и является предметом многочисленных обсуждений в Тунисе. В этой связи появляется немало обвинений о кумовстве.
Как уточнил спортивный журналист Ромен Молина, увольнение — это первый случай в истории Чемпионатов мира по футболу. Ранее до этого ни одна национальная команда не увольняла наставника после стартового тура мирового первенства. Лямуши возглавил африканскую сборную в январе этого года. Соглашение с наставником было подписано к лету 2028 года.
«Это конец для Сабри Ламуши во главе сборной Туниса», — написал сегодня Молина на X.
Официальное заявление, подтверждающее уход Ламуши, Федерация футбола Туниса не обнародовала.
Сейчас Тунис занимает последнее место в группе F. Впереди команду ждут матчи против Японии (21 июня) и Нидерландов (26 июня).