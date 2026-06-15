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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Тренера однієї з збірних сенсаційно звільнили просто посеред ЧС-2026: що він накоїв

Туніс виставив за двері головного тренера через розгром від Швеції та скандал із сином.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Сабрі Лямуші/Фото: instagram.com/sabri__lamouchi

Сабрі Лямуші/Фото: instagram.com/sabri__lamouchi

Туніс звільнив головного тренера збірної з футболу Сабрі Ламуші після розгромної поразки від Швеції з рахунком 5:1.

Про це передає RMC Sport.

Зустріч завершилася з рахунком 1:5 на користь шведської команди, що стало важким стартом для тунісців.

Після розгрому головний тренер збірної Тунісу визнав, що команда провела невдалий матч і припустилася забагато помилок в обороні і при грі проти суперника високого рівня

«Це важка поразка, боляче розпочинати турнір із настільки великого програшу. Ми припустилися занадто багато помилок, а з такими гравцями світового класу, як два шведські нападники, це непростимо», — заявив Сабрі Лямуші.

Як стверджує джерело видання, син Лямуші, якого батько взяв до штабу збірно, вляпався у скандал — побився з уболівальниками після поразки від Швеції. Роль син Лямуші в тренерській команді залишається неясною та є предметом численних обговорень у Тунісі. У зв’язку з цим з’являється чимало звинувачень про кумівство.

Як уточнив спортивний журналіст Ромен Моліна, звільнення — це перший подібний випадок в історії Чемпіонатів світу з футболу. Раніше до цього жодна національна команда не звільняла наставника після стартового туру світової першості. Лямуші очолив африканську збірну у січні цього року. Угода з наставником була підписана до літа 2028 року.

«Це кінець для Сабрі Ламуші на чолі збірної Тунісу», — написав сьогодні Моліна на X.

Офіційної заяви, яка б підтверджувала відхід Ламуші, Федерація футболу Тунісу не оприлюднила.

Наразі Туніс посідає останнє місце у групі F. Попереду на команду чекають матчі проти Японії (21 червня) та Нідерландів (26 червня).

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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