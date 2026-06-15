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ТСН у соціальних мережах

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Проспорт
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Англія — Хорватія: букмекери зробили прогноз на матч ЧС-2026

Родоначальники футболу розпочнуть виступи на Мундіалі поєдинком проти бронзового призера минулої світової першості.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Англія — Хорватія

Англія — Хорватія / © Associated Press

У середу, 17 червня, збірні Англії та Хорватії зустрінуться в матчі першого туру групи L чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок відбудеться на арені "AT&T Stadium" в Арлінгтоні. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Крім англійців та хорватів, у цьому квартеті також виступають збірні Гани та Панами.

Прогноз букмекерів на матч Англія — Хорватія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Англії. На перемогу підопічних Томаса Тухеля можна поставити з коефіцієнтом 1,75. Нічия — 3,80. Виграш хорватів — 5,00.

Зазначимо, що збірна Хорватії є бронзовим призером минулої світової першості. В матчі за третє місце на ЧС-2022 "картаті" обіграли Марокко (2:1).

Родоначальники футболу на ЧС-2022 зупинилися у чвертьфіналі, поступившись майбутнього фіналісту — команді Франції (1:2).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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