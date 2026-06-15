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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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61
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2 хв

ЧС-2026 з футболу: розклад матчів на 16 червня та прогнози букмекерів

У шостий ігровий день Мундіалю відбудуться три поєдинки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кіліан Мбаппе

Лідер збірної Франції з футболу Кіліан Мбаппе / © Associated Press

У вівторок, 16 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться шостий ігровий день — уболівальники побачать три матчі стартового туру.

Відкриє ігровий день поєдинок у групі H між збірними Саудівської Аравії та Уругваю.

До вашої уваги розклад усіх матчів ЧС-2026 на 16 червня, а також прогнози букмекерів на ці поєдинки.

Розклад матчів ЧС-2026 на 16 червня і прогнози букмекерів

01:00 Саудівська Аравія — Уругвай (група H)

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Уругваю, на чию перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,52. Нічия — 4,25. Виграш Саудівської Аравії стане великою сенсацією — 7,30.

У цьому квартеті також виступають збірні Іспанії та Кабо-Верде, які очну зустріч першого туру проведуть 15 червня, о 19:00 за київським часом.

04:00 Іран — Нова Зеландія (група G)

У цьому поєдинку аналітики віддають перевагу Ірану, пропонуючи поставити на його перемогу з коефіцієнтом 1,96. Нічия — 3,39. Виграш новозеландців — 4,45.

У цій групі також змагаються команди Бельгії та Єгипту, які зустрінуться в очному поєдинку першого туру 15 червня, о 22:00 за київським часом.

22:00 Франція — Сенегал (група I)

Абсолютним фаворитом матчу є збірна Франції. На її перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,50. Нічия — 4,50. Виграш сенегальців буде мегасенсацією — 7,00.

В іншому поєдинку стартового туру цієї групи поборються команди Іраку та Норвегії. Цей матч відбудеться 17 червня, о 01:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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