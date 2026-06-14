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Збірна Кюрасао та її тренер установили історичні рекорди чемпіонатів світу
Дебютант Мундіалей та його головний тренер Дік Адвокат відзначилися унікальними досягненнями.
Збірна Кюрасао та її головний тренер Дік Адвокат увійшли до історії чемпіонатів світу з футболу.
У неділю, 14 червня, збірна Кюрасао зустрічається з командою Німеччини в матчі першого туру групи E чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "NRG Stadium" у Г'юстоні (США) розпочався о 20:00 за київським часом.
Для Кюрасао це дебютний матч на чемпіонатах світу з футболу. Ця збірна установила унікальне досягнення — вона стала найменшою країною, яка коли-небудь грала на Мундіалях.
Населення Кюрасао складає всього 150 тисяч осіб. Раніше цей рекорд належав Ісландії — 334 тисячі людей.
Лише 2011 року збірна Кюрасао стала членом ФІФА. Кюрасао не є повністю суверенною державою. Це самоврядна (установча) країна у складі Королівства Нідерландів.
Водночас керманич збірної Кюрасао Дік Адвокат також установив рекорд — нідерландський фахівець у віці 78 років та 260 днів став найбільш віковим головним тренером в історії чемпіонатів світу.
За цим показником Адвокат перевершив німця Отто Рехагеля, який на ЧС-2010 керував збірною Греції у віці 71 року та 317 днів.
Зазначимо, що збірна Кюрасао вже забила свій перший гол на Мундіалях — на 21-й хвилині Лівано Комененція зрівняв рахунок у матчі проти Німеччини, за яку на 6-й хвилині зустрічі точним ударом відзначився Фелікс Нмеча.
Крім Кюрасао та Німеччини, у цьому квартеті також виступають Кот-д'Івуар та Еквадор, які очну зустріч першого туру проведуть у понеділок, 15 червня, о 02:00 за київським часом.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.
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