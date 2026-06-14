Збірна Кюрасао та її тренер установили історичні рекорди чемпіонатів світу

Збірна Кюрасао / © Associated Press

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Збірна Кюрасао та її головний тренер Дік Адвокат увійшли до історії чемпіонатів світу з футболу.

У неділю, 14 червня, збірна Кюрасао зустрічається з командою Німеччини в матчі першого туру групи E чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "NRG Stadium" у Г'юстоні (США) розпочався о 20:00 за київським часом.

Для Кюрасао це дебютний матч на чемпіонатах світу з футболу. Ця збірна установила унікальне досягнення — вона стала найменшою країною, яка коли-небудь грала на Мундіалях.

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Населення Кюрасао складає всього 150 тисяч осіб. Раніше цей рекорд належав Ісландії — 334 тисячі людей.

Лише 2011 року збірна Кюрасао стала членом ФІФА. Кюрасао не є повністю суверенною державою. Це самоврядна (установча) країна у складі Королівства Нідерландів.

Водночас керманич збірної Кюрасао Дік Адвокат також установив рекорд — нідерландський фахівець у віці 78 років та 260 днів став найбільш віковим головним тренером в історії чемпіонатів світу.

За цим показником Адвокат перевершив німця Отто Рехагеля, який на ЧС-2010 керував збірною Греції у віці 71 року та 317 днів.

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Дік Адвокат / © Associated Press

Зазначимо, що збірна Кюрасао вже забила свій перший гол на Мундіалях — на 21-й хвилині Лівано Комененція зрівняв рахунок у матчі проти Німеччини, за яку на 6-й хвилині зустрічі точним ударом відзначився Фелікс Нмеча.

Збірна Кюрасао / © Associated Press

Крім Кюрасао та Німеччини, у цьому квартеті також виступають Кот-д'Івуар та Еквадор, які очну зустріч першого туру проведуть у понеділок, 15 червня, о 02:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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